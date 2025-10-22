Trump dice que está preparando ataques contra el narcotráfico en tierra

Tras el primer ataque registrado contra una “narcolancha” en el Pacífico, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que se encuentra preparando ataques contra narcotraficantes que operan en tierra y advirtió: “Les golpearemos muy duro cuando vengan, no lo han experimentado aún”.

La declaración se produjo en la Casa Blanca, donde agregó: “Probablemente volveremos al Congreso y explicaremos exactamente lo que haremos cuando pasemos a tierra”.

RELACIONADO Benedetti buscará una línea directa con Trump tras nuevas acusaciones contra Petro

Al menos 34 personas han muerto en los ataques con misiles de los EE. UU. en el Caribe:

La advertencia llega después de que Washington atacara dos embarcaciones el mismo día, en medio de una campaña iniciada el 2 de septiembre. Según el conteo provisional del jefe del Pentágono, Peter Hegseth, hasta ahora han muerto 34 personas.

Trump defendió los bombardeos como medidas de salvaguarda: “Cada vez que esto sucede (un ataque), estás salvando 25.000 vidas estadounidenses”. Mediante una orden presidencial dictada al inicio de su segundo mandato, el mandatario calificó a esos cárteles como “organizaciones terroristas” y dijo que Estados Unidos se encuentra en “conflicto armado” con ellas.

Expertos advierten que no hay pruebas de que las lanchas atacadas transporten drogas:

En una carta al Congreso, Hegseth invocó la supuesta amenaza de los cárteles para respaldar las acciones militares: “Así como Al Qaeda libró una guerra contra nuestra patria, estos cárteles están librando una guerra contra nuestra frontera y nuestro pueblo. No habrá refugio ni perdón, solo justicia”.

No obstante, la campaña ha provocado fuertes críticas. Legisladores demócratas, expertos y gobiernos de la región, como Venezuela y Colombia, reprochan a Washington que no aporte pruebas de que las lanchas atacadas transportaran drogas y sostienen que esas embarcaciones no suponen un peligro para las fuerzas navales desplegadas. Una fuente de las fuerzas militares colombianas dijo este miércoles que se descartó que el ataque “haya sido dentro” de la “plataforma marítima” del país, aunque advirtió que fue muy “cerca”.