CANAL RCN
Internacional

Trump dice que está preparando ataques contra el narcotráfico en tierra

Luego de haber realizado el primer ataque contra una embarcación en el Pacífico, la administración Trump dijo que es hora de perseguir a los cárteles por tierra.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
10:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras el primer ataque registrado contra una “narcolancha” en el Pacífico, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que se encuentra preparando ataques contra narcotraficantes que operan en tierra y advirtió: “Les golpearemos muy duro cuando vengan, no lo han experimentado aún”.

La declaración se produjo en la Casa Blanca, donde agregó: “Probablemente volveremos al Congreso y explicaremos exactamente lo que haremos cuando pasemos a tierra”.

Benedetti buscará una línea directa con Trump tras nuevas acusaciones contra Petro
RELACIONADO

Benedetti buscará una línea directa con Trump tras nuevas acusaciones contra Petro

Al menos 34 personas han muerto en los ataques con misiles de los EE. UU. en el Caribe:

La advertencia llega después de que Washington atacara dos embarcaciones el mismo día, en medio de una campaña iniciada el 2 de septiembre. Según el conteo provisional del jefe del Pentágono, Peter Hegseth, hasta ahora han muerto 34 personas.

Trump defendió los bombardeos como medidas de salvaguarda: “Cada vez que esto sucede (un ataque), estás salvando 25.000 vidas estadounidenses”. Mediante una orden presidencial dictada al inicio de su segundo mandato, el mandatario calificó a esos cárteles como “organizaciones terroristas” y dijo que Estados Unidos se encuentra en “conflicto armado” con ellas.

Estados Unidos confirma segundo ataque contra una lancha en el Pacífico: tres personas murieron
RELACIONADO

Estados Unidos confirma segundo ataque contra una lancha en el Pacífico: tres personas murieron

Expertos advierten que no hay pruebas de que las lanchas atacadas transporten drogas:

En una carta al Congreso, Hegseth invocó la supuesta amenaza de los cárteles para respaldar las acciones militares: “Así como Al Qaeda libró una guerra contra nuestra patria, estos cárteles están librando una guerra contra nuestra frontera y nuestro pueblo. No habrá refugio ni perdón, solo justicia”.

No obstante, la campaña ha provocado fuertes críticas. Legisladores demócratas, expertos y gobiernos de la región, como Venezuela y Colombia, reprochan a Washington que no aporte pruebas de que las lanchas atacadas transportaran drogas y sostienen que esas embarcaciones no suponen un peligro para las fuerzas navales desplegadas. Una fuente de las fuerzas militares colombianas dijo este miércoles que se descartó que el ataque “haya sido dentro” de la “plataforma marítima” del país, aunque advirtió que fue muy “cerca”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nicolás Maduro

¿Amenaza a EE. UU.? Maduro asegura que Venezuela tiene listos cinco mil misiles antiaéreos

Estados Unidos

El mayor empleador privado de EE. UU. frena contratación de extranjeros por nueva medida de Trump

Estados Unidos

Estados Unidos confirma segundo ataque contra una lancha en el Pacífico: tres personas murieron

Otras Noticias

Brasil

Colombiano aprendió a utilizar las redes sociales para encontrar a su hijo perdido en Brasil

La última vez que supieron algo de Samuel se encontraba en la ciudad de Foz de Iguazú, en las fronteras con Argentina y Paraguay.

Masterchef Celebrity Colombia

¡Lágrimas y conmoción en MasterChef Celebrity Colombia 2025! Este fue el nuevo participante eliminado

Tras un nuevo reto que generó todo tipo de emociones, los chefs tomaron una decisión y quedó conformado el top 9 de MasterChef Celebrity Colombia 2025.

Invima

Invima alerta por reconocido desinfectante falsificado que podría poner en riesgo la salud

Copa BetPlay

¿Cuándo se jugarán los clásicos entre Atlético Nacional y América de Cali en semifinales de Copa BetPlay?

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 22 de octubre de 2025