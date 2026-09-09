Andrés Calle y varios privados de la libertad serán trasladados a la cárcel La Picota

Varios privados de la libertad que actualmente permanecen en la CESPO de la Policía serán trasladados a la cárcel La Picota, en Bogotá.

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Confirman que varios exfuncionarios serán trasladados a La Picota

Según la información conocida por este medio, la decisión se tomó como parte de una medida que contempla su reubicación en el pabellón destinado a funcionarios públicos.

Los datos revelan que Andrés Calle, vinculado al escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, estaría entre los privados que serían trasladados.

También figura Víctor Gamboa, alcalde de Villa de Leyva, actualmente se encuentra recluido; Álex Vernot, relacionado con el denominado caso Hyundai, y a Emiro Rojas, exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad.

Gobierno ordenó traslado de peligrosos delincuentes

Cabe mencionar que en días pasados, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó la reubicación de varios reclusos de Barranquilla a varias cárceles del país.

Los prisioneros, al parecer, estarían implicados en varios casos de extorsión, flagelo que tiene azotada a la ciudadanía en la capital del Atlántico.

El mandatario ha reiterado en distintas ocasiones que las cárceles ya no serán utilizadas como centros de coordinación para actividades delictivas y reiteró que las autoridades actuarán para hacer cumplir las disposiciones judiciales.

"Etamos desarticulando sus redes de comunicación y cortando su capacidad de intimidación. Quien está privado de la libertad está para cumplir su condena, no para dirigir organizaciones criminales".