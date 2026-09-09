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Piden investigar a Juliana Guerrero por otro delito: falsedad en documento público

Juez aprobó la negociación entre la Fiscalía y la acusada en lo que se pacta una pena de tres años y una multa de 175 millones de pesos.

Piden compulsar copias para investigar a Juliana Guerrero por falsedad en documento público
Foto: tomada del video

Noticias RCN

septiembre 09 de 2026
03:17 p. m.
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Juliana Guerrero pagará una pena tras aceptar en audiencia que hizo fraude para obtener los títulos universitarios que presentó para ser viceministra de las Juventudes.

Un juez de conocimiento emitió el fallo condenatorio contra Guerrero por el delito de fraude procesal con una pena de tres años y una multa de 175 millones de pesos. Sin embargo, el procurador del caso pidió compulsar copias para investigarla por falsedad en documento público

Noticia en desarrollo.

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