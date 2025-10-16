CANAL RCN
Andrés Guerra: “La tropa necesita volver a activarse en los 32 departamentos del país”

El precandidato presidencial del Centro Democrático habló en Tribuna RCN sobre seguridad, paz total y la unidad de su partido de cara a las elecciones.

octubre 16 de 2025
01:38 p. m.
Durante su paso por Tribuna RCN, el senador y precandidato a la presidencia Andrés Guerra se refirió a la reciente confirmación del expresidente Donald Trump sobre el aval de la CIA para realizar operaciones en Venezuela.

“El gobierno Petro guarda silencio frente a Maduro”

Además, aseguró que esta decisión “se ha demorado” y criticó la posición del Gobierno colombiano frente a Nicolás Maduro.

“Llevamos 15 años padeciendo al señor Maduro en una democracia maquillada, y el gobierno de Gustavo Petro guarda silencio, aplaudiendo sus conductas. No puede ser”, afirmó Guerra.

“Tenemos 11 polvorines de poderes mafiosos locales”

El dirigente antioqueño también criticó la política de “paz total” del actual gobierno, señalando que los grupos al margen de la ley “han ganado terreno” en varios departamentos del país.

“Desde el primer día dijimos que esto sería un desastre total. Hoy tenemos 11 polvorines en Colombia, en el Catatumbo, el Cauca, el nudo del Paramillo, el Urabá y el Bajo Cauca, dominados por poderes mafiosos locales”, expresó.

Guerra señaló que su propuesta se centra en “motivar y acompañar personalmente a la tropa” en todo el territorio nacional: “Necesitamos que la tropa vuelva a activarse en los 32 departamentos del país”.

“Unidad igual victoria”

Sobre la contienda interna en el Centro Democrático, Guerra recordó que el partido ha recorrido el país con cinco precandidatos y destacó la importancia de llegar unidos a una consulta en marzo.

“Unidad igual victoria. Ningún partido puede ganar solo. Hay que sumar, integrar y mostrarnos útiles ante la sociedad”, concluyó.

