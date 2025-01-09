Paloma Valencia en Tribuna RCN: “Petro busca amedrentar a la oposición, pero no vamos a parar”
La senadora y precandidata del Centro Democrático habló en Tribuna RCN sobre sus críticas al Gobierno, las amenazas en su contra, entre otras.
La senadora y precandidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, habló en Tribuna RCN con nuestra editora política Maritza Aristizábal sobre sus críticas al Gobierno, las amenazas en su contra, sus propuestas de seguridad y economía, y la llegada de Miguel Uribe Londoño a la contienda presidencial.
Críticas al presidente y a la reforma pensional
Maritza Aristizábal: El presidente Gustavo Petro la ha criticado duramente en redes sociales por demandar la reforma pensional, ¿qué le responde?
Paloma Valencia: El presidente busca amedrentar a la oposición y señalarnos para generar violencia en nuestra contra, pero no vamos a parar. Esa reforma pensional destruye el futuro de los colombianos y vamos a luchar contra ella. Petro incluso compró congresistas para sacarla adelante.
Maritza: ¿Cómo está su seguridad después de las amenazas recibidas?
Paloma Valencia: Hemos recibido muchas amenazas, pero la Policía Nacional ha estado muy atenta. Sin embargo, es evidente que hay una confabulación de grupos ilegales contra la oposición y un presidente que incita al odio y la violencia. Eso no es aceptable.
Seguridad y propuestas de mano dura
Maritza: Muchos la ven como una candidata de mano dura. ¿Consideraría declarar un estado de conmoción interior?
Paloma Valencia: Eso dependerá de cómo recibamos el país, pero sí vamos a perseguir los recursos de los ilegales. Usaremos la extinción de dominio, rastrearemos dinero en criptomonedas y reforzaremos la Fuerza Pública, incluso reincorporando retirados en una carrera especial.
Economía, impuestos y crisis fiscal
Maritza: ¿Cuál es su postura frente al presupuesto y la reforma tributaria recién radicada?
Paloma Valencia: El Congreso debería negarlos. Colombia no aguanta más impuestos, la gente está ahogada y todo está muy caro. El Gobierno presume de una economía fuerte, pero se debe a factores externos: café, remesas, oro y coca. Eso no refleja el verdadero sector productivo.
Política y alianzas
Maritza: ¿Cómo ve el ingreso de Miguel Uribe Londoño a la contienda?
Paloma Valencia: Le damos la bienvenida. Los violentos sacaron a su hijo y él tiene derecho a levantar esas banderas.
Maritza: ¿Participaría en una consulta interpartidista?
Paloma Valencia: Por supuesto. Colombia necesita una gran conversación de quienes amamos la democracia. No se trata solo de arreglar lo que dañó Petro, sino de construir una Colombia posible.