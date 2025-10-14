Daniel Quintero: “El Congreso es una banda criminal dedicada a la extorsión”

En diálogo con Tribuna RCN, el exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero presentó los pilares de su campaña, defendió su afinidad con el presidente Gustavo Petro y explicó por qué considera necesario “resetear la política” en Colombia.

El exmandatario local aseguró que su proyecto busca continuar la línea del actual Gobierno, pero con un enfoque más firme en seguridad y tecnología. “Vamos a ganar la guerra, pero no solo la guerra de los fusiles, también la guerra de los niños sin futuro. Bajamos 43% los homicidios en Medellín con carácter y tecnología: un millón de cámaras y sistemas antidrones”, afirmó.

“El Congreso es una banda criminal dedicada a la extorsión”

Una de las declaraciones más polémicas del encuentro fue su propuesta de cerrar el Congreso de la República, que calificó como una institución corrupta. “Yo no soy el candidato tibio de estas elecciones. El Congreso es una banda criminal dedicada a la extorsión. Cobran para aprobar proyectos malos y también para frenar los buenos”, dijo.

Quintero planteó además la idea de convocar una Asamblea

Constituyente para, según él, “reparar las bases podridas del sistema”. “La corrupción es estructural, está en el corazón del sistema. En todos los gobiernos aparece porque hay incentivos para que ocurra”, agregó.

Frente a la crítica de que en ese Congreso también hay representantes del Pacto Histórico, su propia coalición, respondió: “A todos los que me apoyan les he dicho que es bajo una sola condición: si están de acuerdo en cerrar el Congreso y resetear la política”.

“Mi hermano no tiene ninguna investigación”

Sobre las denuncias contra su hermano Miguel Quintero, relacionadas con presuntas irregularidades en contratación cuando él era alcalde, fue enfático: “Mi hermano no tiene ninguna investigación en la Fiscalía. Estos son ataques jurídicos mediáticos porque estamos a 10 días de las elecciones”.

El precandidato también negó irregularidades en el uso de un apartamento de la SAE, asegurando que “fue un arriendo que devolvió en cuanto supo de su procedencia”.

“No soy tibio, ni Petro lo es”

Quintero aprovechó la entrevista para reafirmar su cercanía con el presidente Gustavo Petro, aunque sin reconocer una designación directa. “El presidente y yo nos tenemos cariño porque no somos tibios. A los dos nos suspendieron por defender nuestras ciudades y por enfrentar la corrupción”, sostuvo.

Cerró invitando a los colombianos a participar en las elecciones del próximo 26 de octubre, con un mensaje de continuidad al cambio: “Vamos a resetear la política, a convertir a Colombia en una potencia tecnológica, a defender las reformas y a llevar computadoras a cada niño y lavadoras a las madres que no las tienen”.