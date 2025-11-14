Andrés Guerra desistió de su precandidatura presidencial por el Centro Democrático

El precandidato por el Centro Democrático, Andrés Guerra, se retiró de la contienda por la Presidencia y pediría que se le permita ser candidato al Senado.

En diálogo con La FM, Guerra aseguró que estuvo esperando la encuesta interna para elegir el candidato único y que, además, no era favorito.

"He tomado la decisión de hacerme a un costado de la precandidatura presidencial (...) creo que hay que tener sensatez, claridad. El partido amplió los tiempos, yo esperaba que se diera la encuesta, nunca fui favorito, hay que tener claridad y los pies en la tierra".

Sobre las razones de su salida, solo indicó que "el camerino está lacerado (...) el tema de la encuesta no es fácil de asimilar, habrá otra fecha, otro tiempo y quienes quieran llegar hasta allá que lo hagan".

"No compartí su forma de actuar"

Andrés Guerra se refirió a la crisis dentro de la colectividad, afirmó no estar de acuerdo con el lenguaje usado por Miguel Uribe Londoño para referirse al partido y su director.

"No compartí su forma de actuar y lo que opinó de nuestro partido y sobre el director Gabriel Vallejo en el tema de nuestro ejercicio, eso me alejó, es verdad".

Agregó que el momento emocional dentro del partido es muy complicado. "Esperemos que se resuelva, que se salga adelante y que no se siga implosionando poniéndole más cuidado a asesores extranjeros que a los propios precandidatos".

Andrés Guerra buscará estar en la lista al Senado por el Centro Democrático

En su carta de renuncia, Guerra afirmó que su precandidatura presidencial fue una experiencia increíble el poder recorrer el país y conocer su situación.

Agradeció al Centro Democrático, a las precandidatas presidenciales, al director Gabriel Vallejo y al expresidente Álvaro Uribe por darle la oportunidad de participar en la contienda y señaló que buscará estar en la lista al Senado.

"Desde mañana buscaré regresar al Senado, ojalá el partido me brinde esa oportunidad en lista cerrada o abierta", dijo.