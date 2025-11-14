CANAL RCN
Colombia

Andrés Guerra desistió de su precandidatura presidencial por el Centro Democrático

El ahora exprecandidato presidencial pidió al Centro Democrático que se le permita ser candidato al Senado.

Andrés Guerra retira su precandidatura presidencial por el Centro Democrático
Foto: Facebook @andresguerraho

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
07:54 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El precandidato por el Centro Democrático, Andrés Guerra, se retiró de la contienda por la Presidencia y pediría que se le permita ser candidato al Senado.

En diálogo con La FM, Guerra aseguró que estuvo esperando la encuesta interna para elegir el candidato único y que, además, no era favorito.

Centro Democrático sigue sin firma encuestadora: tensión entre precandidatos y presión del calendario electoral
RELACIONADO

Centro Democrático sigue sin firma encuestadora: tensión entre precandidatos y presión del calendario electoral

"He tomado la decisión de hacerme a un costado de la precandidatura presidencial (...) creo que hay que tener sensatez, claridad. El partido amplió los tiempos, yo esperaba que se diera la encuesta, nunca fui favorito, hay que tener claridad y los pies en la tierra".

Sobre las razones de su salida, solo indicó que "el camerino está lacerado (...) el tema de la encuesta no es fácil de asimilar, habrá otra fecha, otro tiempo y quienes quieran llegar hasta allá que lo hagan".

"No compartí su forma de actuar"

Andrés Guerra se refirió a la crisis dentro de la colectividad, afirmó no estar de acuerdo con el lenguaje usado por Miguel Uribe Londoño para referirse al partido y su director.

"No compartí su forma de actuar y lo que opinó de nuestro partido y sobre el director Gabriel Vallejo en el tema de nuestro ejercicio, eso me alejó, es verdad".

Agregó que el momento emocional dentro del partido es muy complicado. "Esperemos que se resuelva, que se salga adelante y que no se siga implosionando poniéndole más cuidado a asesores extranjeros que a los propios precandidatos".

Andrés Guerra buscará estar en la lista al Senado por el Centro Democrático

En su carta de renuncia, Guerra afirmó que su precandidatura presidencial fue una experiencia increíble el poder recorrer el país y conocer su situación.

Centro Democrático y Partido Conservador enfrentan crisis internas: ¿Qué sucede?
RELACIONADO

Centro Democrático y Partido Conservador enfrentan crisis internas: ¿Qué sucede?

Agradeció al Centro Democrático, a las precandidatas presidenciales, al director Gabriel Vallejo y al expresidente Álvaro Uribe por darle la oportunidad de participar en la contienda y señaló que buscará estar en la lista al Senado.

"Desde mañana buscaré regresar al Senado, ojalá el partido me brinde esa oportunidad en lista cerrada o abierta", dijo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Pico y placa

Bogotá fijó fecha: ¿desde cuándo regirá el pico y placa los sábados para vehículos no matriculados?

Bogotá

Nuevos videos muestran el momento en el que golpean hasta la muerte a conductor en Bogotá

Pico y placa

Así quedaría el valor del Pico y Placa Solidario con el aumento para vehículos no matriculados en Bogotá

Otras Noticias

Artistas

Esposo de icónica actriz colombiana está enfrentando un inquietante problema de salud: "queda esperar los resultados"

El empresario apareció con uno de sus ojos vendados y detalló que tuvieron que tomarle una muestra. ¿Cuáles fueron sus síntomas?

Finanzas personales

Banco en Colombia lanzó importante beneficio para clientes en el Black Friday: de esto se trata

La entidad anunció beneficios exclusivos que estarán disponibles a través de su app.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo fue expulsado por este fuerte codazo y su debut en el Mundial peligra

Cuidado personal

¿Cuál es la mejor posición para dormir?, esto reveló la ciencia

Venezuela

María Corina Machado: "Acompáñennos en este momento histórico, en sus horas decisivas"