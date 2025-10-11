Centro Democrático sigue sin firma encuestadora: tensión entre precandidatos y presión del calendario electoral

La tensión en el Centro Democrático sigue escalando. La crisis se desató tras la dura carta enviada por el precandidato Miguel Uribe Londoño al director del partido, Gabriel Vallejo, en la que cuestionó la elección de la firma encuestadora encargada de definir el candidato único del partido.

La misiva, revelada en primicia por El Termómetro Político, destapó una tormenta interna que aún no se disipa.

Tras el cruce de comunicaciones, Gabriel Vallejo respondió públicamente a todos los precandidatos, mientras la firma encuestadora decidió retirarse del proceso, alegando riesgos reputacionales.

El retiro dejó al partido sin mecanismo de medición a solo dos semanas de la fecha prevista para anunciar su candidato único, lo que agudizó la incertidumbre.

Uribe molesto, candidatos divididos y tres solicitudes clave

La desconfianza entre los aspirantes crece, el expresidente Álvaro Uribe está inconforme y el calendario electoral aprieta. Según fuentes cercanas al proceso, los precandidatos han hecho tres solicitudes concretas:

Mantener el 28 de noviembre como fecha para anunciar el candidato único.

Buscar una nueva firma encuestadora, preferiblemente internacional.

Considerar el uso de dos firmas encuestadoras en lugar de una sola.

En medio del caos, vuelve a tomar fuerza el acta del 22 de agosto, que contempla la posibilidad de que el partido no tenga un solo candidato, sino dos. Esto responde al riesgo de que cada firma encuestadora arroje resultados distintos, lo que podría fracturar aún más la unidad interna.

El Partido Conservador también enfrenta turbulencias

La crisis no es exclusiva del Centro Democrático. En el Partido Conservador se vive una rebelión interna contra el expresidente del Congreso, Efraín Cepeda, quien aspira a la candidatura presidencial.

Parte de la bancada le dio la espalda, mientras otros sectores respaldan a Juana Carolina Londoño y abren la puerta al excontralor Felipe Córdoba.

Según Cepeda, ya existía un acuerdo para que él recibiera el aval del partido, por lo que interpreta los movimientos recientes como una traición.

Sin embargo, otras fuentes aseguran que desde hace meses había conversaciones entre los tres precandidatos para definir reglas conjuntas.

Ante el desacuerdo, el directorio conservador decidió ampliar el plazo de inscripción de precandidatos hasta el 1 de diciembre.