Andrés Hernández, el excónsul de México se instala en un nuevo cargo en la Presidencia

En las últimas horas, se confirmó que el Departamento administrativo de la Presidencia (Dapre) ingresó en el sistema a Andrés Camilo Hernández, excónsul en México, en un nuevo cargo con el Gobierno Nacional.

Llegará a la Casa de Nariño como gestor de comunidades y medios digitales. Mientras Hernández estuvo en el cargo diplomático en México, se vio envuelto en una serie de escándalos por denuncias de estafas y acoso laboral.

El Consejo de Estado declaró nulidad de su nombramiento, pero fue reintegrado por la Cancillería. Finalmente renunció tras la suspensión dictada por el Tribunal de Cundinamarca.

Así fue la escandalosa salida de Andrés Hernández del consulado de México

En marzo de 2024 el Consejo de Estado anuló la designación de Andrés Hernández, argumentando que cuando fue nombrado como cónsul, existía una persona con carrera diplomática y consular que podía ocupar el cargo.

Cinco meses más tarde, en el mes de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores lo reincorporó al cargo, asegurando que no había razones para que dejara de cumplir sus funciones diplomáticas.

Un año después, en marzo 2025, decidió renunciar a su cargo tras una suspensión temporal impuesta por Tribunal Administrativo de Cundinamarca que señalaba no cumplía con los requisitos para ocupar el cargo cónsul.

Los graves señalamientos a Andrés Hernández, quien se integra a la Presidencia

Hernández ha sido señalado de presunta misoginia, estafa y acoso laboral, entre otras conductas inapropiadas para una figura que alcanzó un importante cargo diplomático.

Después de esta serie de delicadas acusaciones, el periodista fue ingresado al Dapre en un nuevo cargo.

En la administración pública ha ejercido funciones en diferentes áreas. Sin embargo, su cercanía con el presidente Gustavo Petro, quien lo defendió cuando anularon su cargo como cónsul, habría sido clave para su nueva designación.