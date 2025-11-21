Este es el borrador de decreto en el que el Gobierno eliminaría requisitos para ser cónsul o embajador

En las últimas horas se conoció el borrador de un documento del Departamento de Función Pública en el que se modifica el parágrafo 2 del Decreto 1083 de 2015 que fijaba los parámetros que debían cumplir los aspirantes a cargos diplomáticos.

En Colombia, un embajador o cónsul debía tener una carrera profesional, experiencia y ser mayor de 25 años para poder alcanzar un nombramiento de este tipo.

De hacerse efectiva la modificación que propone el Gobierno Nacional, solo va a necesitarse el requisito de tener más de 25 años y ser ciudadano colombiano.

Gobierno Nacional eliminará requisitos para cargos diplomáticos

El borrador de decreto que fue publicado plantea sustanciales cambios para quienes aspiran a cargos de la diplomacia:

Parágrafo 2. En excepción a lo previsto en este artículo, para el desempeño de los empleos de libre nombramiento y remoción de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario y de Cónsul General Central no serán exigibles los requisitos generales de formación académica, experiencia profesional o equivalencias establecidos en el presente decreto. En estos casos, bastará con ser nacional colombiano por nacimiento en ejercicio de su ciudadanía y tener más de veinticinco (25) años.

El borrador de decreto está disponible en la página del Sucop donde los ciudadanos pueden comentar, pero si no hay modificaciones, sería demandado.

El Consejo de Estado tumbó varios nombramientos diplomáticos por falta de requisitos

El Consejo de Estado ha tumbado a varios cónsules y embajadores que fueron designados por el presidente Gustavo Petro y que no cumplían con estos requisitos.

Desde los diferentes sindicatos de la Cancillería hay preocupación porque aseguran que se va a desmejorar la carrera diplomática y cuestionan cómo se va a ver Colombia en el exterior.

Camilo Vizcaya, presidente de Unidiplo, criticó fuertemente el borrador de decreto que eliminaría los requisitos como formación académica y experiencia profesional para los empleados de libre nombramiento y remoción de embajador y cónsul: “una persona que ostenta ese tipo de rangos en carrera diplomática tiene que haber cursado al menos 25 años, haber hecho exámenes de ascenso y actualización y ahí hay una inequidad frente a los embajadores de hoy”.