Petro llama a consultas al embajador en EE. UU. por polémica foto con IA de él vestido como preso

La imagen fue revelada por la revista Cambio y haría parte de un supuesto plan llamado ‘Doctrina Trump’.

noviembre 10 de 2025
06:54 a. m.
Colombia y Estados Unidos están afrontando una nueva crisis diplomática. Esto, por causa de una polémica imagen revelada hace pocas horas.

La fotografía hecha con Inteligencia Artificial muestra al presidente Gustavo Petro y a Nicolás Maduro vestidos como presos.

¿Qué es la ‘Doctrina Trump’?

Hace algunas semanas, hubo una reunión en el Salón Oval de la Casa Blanca. En aquel encuentro, uno de los presentes llevaba una carpeta con documentos. Lo que llamó la atención es que las cámaras le tomaron foto a lo que tenía en su interior.

Los documentos mostraban algo llamado ‘Doctrina Trump’, la estrategia de cinco pasos con la que presuntamente Estados Unidos buscaría que Petro y Maduro estén tras las rejas. La revista Cambio reveló la controversial imagen.

Al final del papel, aparece el membrete del senador Bernie Moreno, el cual ha sido protagonista en las tensiones de ambos países de los últimos meses. Cabe recordar que Estados Unidos incluyó a Petro en la lista Clinton, junto a su círculo cercano (Verónica Alcocer, Armando Benedetti y Nicolás Petro). Además, tiene una recompensa de 50 millones de dólares por Maduro y otros altos miembros del régimen.

La reacción del presidente Petro

La reacción del mandatario colombiano no se hizo esperar. Este fue su pronunciamiento a través de X: “Esto se volvió un problema de seguridad nacional. En los objetivos que se intentan establecer está apresar al presidente sin que esté comprometido ningún delito”.

Posteriormente, anunció que llamó a consultas al embajador en Washington, Daniel García – Peña. “Aquí se trata de saber por qué en la página oficial de la Casa Blanca, me sacan como si fuera un preso en cárcel de los EE. UU. Eso es un irrespeto brutal”, sostuvo Petro.

Los últimos meses han sido tensos entre los dos países. Algunos de los momentos que han aumentado la crisis han sido: el polémico discurso de Petro en Nueva York, los ataques de Estados Unidos contra lanchas y las palabras fuertes que ambos mandatarios se han dicho entre sí.

