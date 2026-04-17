Ángela María Orozco asume la vicepresidencia de asuntos corporativos de avianca

Por medio de un reciente comunicado, avianca anunció un nuevo movimiento en su estructura directiva con la creación de la vicepresidencia senior de Asuntos Corporativos, un cargo que estará en manos de Ángela María Orozco Gómez.

La exministra llega con el reto de fortalecer la relación de la aerolínea con autoridades, gremios y mercados clave en América Latina.

Un nuevo rol estratégico en la aerolínea

En un paso que refleja su intención de consolidar su posicionamiento en la región, avianca confirmó la creación de la vicepresidencia senior de Asuntos Corporativos, una nueva área que tendrá un papel central en la estrategia institucional de la compañía.

El cargo será liderado por Ángela María Orozco Gómez y reportará directamente al presidente de la aerolínea, Gabriel Oliva. Desde esta posición, tendrá bajo su responsabilidad las áreas de asuntos públicos, sostenibilidad, comunicaciones corporativas y reputación en todos los mercados donde opera la empresa.

La designación busca reforzar el relacionamiento de avianca con distintos actores del ecosistema aeronáutico y económico, en un contexto donde la conectividad aérea sigue siendo un eje clave para el desarrollo regional.

“Estamos muy felices de contar con Ángela en nuestro equipo directivo. Su trayectoria en el sector público y gremial, así como su profundo conocimiento de los sectores de transporte y comercio, serán clave para liderar nuestro relacionamiento institucional y seguir generando valor en los mercados donde operamos”, señaló Gabriel Oliva, presidente de avianca.

Una trayectoria con peso en el sector público

Ángela María Orozco Gómez llega a este nuevo rol con una amplia experiencia en el sector público y gremial. Es abogada y ha ocupado cargos de alto nivel en el Gobierno colombiano, incluyendo el de ministra de Transporte entre 2018 y 2022, periodo marcado por los desafíos que enfrentó la aviación durante la pandemia.

También fue ministra de Comercio Exterior en 2002, presidenta de Proexport entre 2000 y 2002 y viceministra de Comercio Exterior entre 1998 y 2000. A esto se suma su liderazgo en la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores) entre 1995 y 1998.

Durante su paso por el Ministerio de Transporte, Orozco impulsó iniciativas relevantes como la creación del comité aeronáutico del Aeropuerto Internacional El Dorado, articulando distintos actores del sector y promovió estudios clave sobre la capacidad de esta terminal aérea.

Tras su nombramiento, la nueva vicepresidenta aseguró que su objetivo será contribuir al desarrollo de una región más conectada, trabajando de manera articulada con autoridades y gremios.

Con esta decisión, avianca no solo fortalece su equipo directivo, sino que también reafirma su apuesta por la sostenibilidad, la comunicación estratégica y el desarrollo de la conectividad aérea como motor económico en América Latina.