¡Avianca beneficiará a los deportistas con tiquetes! Esto anunció

En un país donde el talento deportivo muchas veces se enfrenta a barreras económicas y logísticas, una iniciativa de Avianca busca cambiar esa realidad.

Más de 50 deportistas colombianos tendrán la oportunidad de competir dentro y fuera del país durante 2026 gracias a un respaldo que va más allá de un simple apoyo y permitirá que sus sueños realmente despeguen.

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Y es que, desde distintas regiones y disciplinas, estos atletas representan no solo su esfuerzo individual, sino también el potencial de un país que sigue apostándole al deporte como motor de transformación social.

Avianca y un impulso clave para el talento deportivo colombiano

Una nueva oportunidad se abre para decenas de deportistas en el país. La aerolínea Avianca anunció que transportará a más de 50 atletas colombianos como parte de su programa Silla E (Silla Extraordinaria), la plataforma que busca facilitar el acceso a competencias nacionales e internacionales.

La convocatoria recibió 188 postulaciones provenientes de distintas regiones del país. Tras un proceso de selección, más de 50 historias fueron elegidas, representando territorios como Antioquia, Risaralda, San Andrés y Providencia, Cundinamarca, Valle del Cauca y Boyacá, entre otros.

Como parte del apoyo, la compañía entregará un total de 100 tiquetes aéreos, permitiendo que los deportistas viajen junto a sus entrenadores o acompañantes. Este aspecto resulta clave, ya que reconoce el papel fundamental de los equipos de apoyo en el desarrollo de los atletas.

“En Avianca creemos que el talento necesita oportunidades reales para llegar alto. Estos deportistas solo necesitan escenarios para demostrar su potencial”, afirmó Felipe Andrés Gómez Vivas, vicepresidente de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de la aerolínea.

Las disciplinas representadas en esta iniciativa son diversas: patinaje, esgrima, triatlón, atletismo, gimnasia artística, BMX, escalada, hockey en línea, natación y bádminton, entre otras, poniendo en evidencia la amplitud del talento deportivo colombiano en distintas áreas.

Historias que reflejan esfuerzo, disciplina y sueños, mediante la iniciativa de Avianca

Más allá de las cifras, el impacto del programa se mide en historias individuales. Los beneficiarios podrán usar los tiquetes entre febrero y diciembre de 2026, que es el periodo en el que participarán en diferentes competencias.

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Para Mariana Escobar, deportista de hockey en línea, esta oportunidad representa un paso decisivo en su carrera. Su próximo destino será Asunción, Paraguay, donde competirá con la ilusión de dejar en alto el nombre de Colombia.

Por su parte, Diego Acevedo, atleta que viajará a Buenos Aires, destacó que este respaldo no solo impulsa su crecimiento profesional, sino que también lo motiva a inspirar a otros a través del deporte.

En tanto, Alejandra Brando, deportista de escalada que competirá en Nueva York, aseguró que recibir este apoyo va más allá de un beneficio logístico: es un mensaje de confianza en su proceso.