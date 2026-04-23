Fiscalía llama a Angie Rodríguez a ampliar su denuncia contra Carlos Carrillo y Juliana Guerrero

La Fiscalía General de la Nación citó a la directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, para ampliar la denuncia conocida recientemente por medios de comunicación, sobre presuntas amenazas, presiones e irregularidades al interior del Gobierno Nacional.

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Los señalamientos, que salpican a Carlos Carrillo, Juliana Guerrero y una persona privada de la libertad, han generado polémica por lo que estaría pasando al interior del gobierno Petro.

Las denuncias de Angie Rodríguez

Se trata de presuntas extorsiones provenientes desde una cárcel, en las que estarían exigiendo dinero a la exdirectora del Dapre, a cambio de entregarle información sobre personas que estarían interesadas en hacerle daño.

La denuncia de Rodríguez fue presentada ante la Fiscalía el miércoles 22 de abril, y fue tramitada ante los fiscales Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.

En sus denuncias, Rodríguez se refirió a supuestos hostigamientos de parte del director de la UNGRD, Carlos Carrillo, “a la sombra de Juliana Guerrero y Raúl Moreno”, desde hace varios meses.

Es un desespero por el poder, por el dinero, no disimulan, ya no tienen escrúpulos.

La exdirectora del Dapre también aseguró tener chats en donde Carlos Carrillo le decía al presunto extorsionista: “La voy a joder por bocona. Le va a llover candela desde adentro”, refiriéndose a ella.

Sobre Juliana Guerrero, manifestó que el presidente ya sabía sobre los títulos falsos de la funcionaria a la que pretendía poner como viceministra en una dependencia del Ministerio de la Igualdad.

Además, contó que una vez en su oficina, la misma Guerrero habría aceptado tener vínculos con el ELN.

Reacciones al escándalo de Angie Rodríguez

Los candidatos presidenciales de oposición reaccionaron con dureza. Sergio Fajardo calificó la situación como "una vergüenza". Por su parte, Abelardo de la Espriella, señaló que es "una empresa criminal, una mafia, cuyo jefe es el presidente de la República".

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Paloma Valencia dijo: “da vergüenza saber que una persona con un título falso sigue desde Presidencia presionando a funcionarios”, mientras que Iván Cepeda reconoció que “dentro del gobierno se han presentado situaciones de corrupción”.

Exigieron investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría, señalando que "el gobierno que en campaña prometió enfrentar la corrupción con severidad terminó haciendo lo mismo".