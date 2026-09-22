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Tajante mensaje del presidente a las ACSN tras caída de ‘Cholo’: “En una bolsa y muertos”

Las autoridades dieron un golpe clave contra el grupo al dar de baja a este cabecilla en Magdalena.

Mensaje de De la Espriella a las ACSN.
Mensaje de De la Espriella a las ACSN. Foto: AFP.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 22 de 2026
08:44 a. m.
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Las Fuerzas Militares dieron otro golpe contundente contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), uno de los grupos que delinque en la región Caribe.

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En la madrugada del 4 de septiembre, las unidades protagonizaron la operación Centinela de la Patria, contando con la participación de Dijin, Dipol, Diase de la Policía y la Fiscalía.

Punto final para ‘Bendito Menor’ y ‘Cholo’

Ubicaron en Riohacha la guarida de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias Naín o Bendito Menor, principal cabecilla de las autodefensas. En la vivienda también estaban su pareja alias Bebecita, ‘El Tío’ y ‘Casiloco’.

‘Bendito Menor’ era el máximo cabecilla de la subestructura Javier Cáceres y era responsable de varios crímenes, tales como homicidio agravado, secuestro, extorsión y concierto para delinquir agravado. Le dieron de baja en su propia casa junto a su novia y cómplices.

Los ataques contra las ACSN no culminaron y el lunes 21 de septiembre fue neutralizado alias Cholo, segundo cabecilla y responsable financiero. La operación se puso en marcha en zona rural de Guachaca, Santa Marta.

Este hombre tenía más de una década en el mundo criminal y era buscado por narcotráfico, extorsión y control de economías ilícitas. Las autoridades neutralizaron a otros integrantes, capturaron a tres más e incautaron material de guerra.

“No habrá paro armado”: presidente De la Espriella

Tras la caída de ‘Cholo’, las autodefensas emitieron un comunicado en el que anunciaron paro armado en la Troncal del Caribe en el departamento de Magdalena y zona bananera durante 48 horas.

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En horas de la noche, el presidente Abelardo de la Espriella dio una declaración después de un Consejo de Ministros. Antes de retirarse, los periodistas le preguntaron acerca de la operación contra alias Cholo y el mandatario le dejó un mensaje al grupo armado.

“Personalmente voy a dirigir las operaciones porque nadie va a hacer paro armado en la era del tigre. Vamos por todos esos bandidos y el que no se someta va a terminar como el ‘Cholo’ y los otros seis bandidos dados de baja: en una bolsa y muertos. En este gobierno se cumple la ley o hacemos caer todo el peso del Estado”, afirmó.

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