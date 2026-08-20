Comunidad pide ayudas para rescatar un animal dentro de un edificio a punto de colapsar en Cali

Diez días han transcurrido tras el contundente terremoto que sacudió a más de diez departamentos del país y que ha dejado a miles de afectados en diferentes zonas del Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Chocó y Caldas.

Con el paso de los días, las labores de rescate no solo se han centrado en recuperar vidas humanas ya que grupos de rescate internacionales también se han dedicado a encontrar animales en las estructuras colapsadas o a punto de hacerlo.

Sin embargo, una reciente denuncia ha alertado a los animalistas en la capital del Valle del Cauca ya que se informó sobre la presencia de un animal y los impedimentos que han recibido para ejecutar el rescate.

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Alertan sobre la presencia de animales en edificios con riesgo en Cali

Según la más reciente denuncia del proteccionista El Gato Escobar, dedicado a las labores de rescate de felinos en la ciudad, el animal se encuentra en el cuarto piso del edificio Ana Pilar.

Sin embargo, tras identificarse su presencia, por medio de un dron especializado del Ejército Nacional, un funcionario del Cuerpo de Bomberos no habría permitido, al parecer, el ingreso al sitio para realizar el rescate.

Así mismo, el hombre informó que actualmente cuentan con personal de especialistas del Ejército que se encuentran dispuestos a subir, médicos veterinarios y demás voluntarios que han apoyado las labores de rescate animal durante la contingencia.

“Ya nos mostraron las imágenes en donde sí se evidencia calor en el cuarto piso. También, uno de los drones lo sobrevoló, miramos que sí habían tazas de agua y comida vacías. Por lo tanto se puede evidenciar que hay vida. No sabemos si es un perro o un gato, pero sí tenemos vida acá”, aseguró una de las voluntarias en la zona.

Al llamado de urgencia se ha sumado la preocupación por las condiciones en las que se encuentra el animal ya que, al parecer, llevaría más de ocho días sin consumir ningún tipo de alimento. Esto además del riesgo de colapso en el que se encuentra la infraestructura.

“Aquí el bombero mencionado nos está pidiendo un permiso de la Alcaldía o de Presidencia para que pueda autorizar que alguien suba. Hay mucho personal allá adentro facultado, dispuesto a subirse, pero el bombero nos está poniendo esa pega”, aseguró Escobar.

Llamado a las autoridades para el rescate de mascotas

La situación ya ha generado la preocupación entre los ciudadanos y demás cuerpos de rescatistas presentes en la zona. Este fue el caso de Héctor Méndez, presidente y fundador de Topos Azteca de México, quien recalcó la importancia de salvar a todas las vidas durante las labores de rescate.

Así mismo, la senadora animalista Andrea Padilla hizo un llamado para que Alejandro Eder, alcalde de Cali, atienda la denuncia con prontitud para dar con el animal vivo.