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Luis Carlos Gutiérrez aceptó entregar títulos falsos de la Fundación Universitaria San a José a Juliana Guerrero

El exsecretario general de la universidad salpicado en el escándalo de Juliana Guerrero aceptó su participación en la entrega de título profesionales falsos.

Luis Carlos Gutiérrez aceptó entregar títulos falsos de la Fundación Universitaria San a Juliana Guerrero
Foto: archivo Noticias RCN.

Noticias RCN

agosto 20 de 2026
11:10 a. m.
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En las últimas horas, Noticias RCN logró conocer que el exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, Luis Carlos Gutiérrez, aceptó su participación en la entrega de títulos falsos a Juliana Guerrero.

De acuerdo con la Fiscalía, habría llegado a una negociación con la justicia a través de la firma de un preacuerdo.

El hecho de que el exfuncionario aceptara su participación en este entramado de corrupción dentro del sistema educativo se convierte en pieza fundamental en el caso que pesa contra Juliana Guerrero, exfuncionaria del gobierno de Gustavo Petro.

Noticia en desarrollo... Más información, en breve

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