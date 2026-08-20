Luis Carlos Gutiérrez aceptó entregar títulos falsos de la Fundación Universitaria San a José a Juliana Guerrero

En las últimas horas, Noticias RCN logró conocer que el exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, Luis Carlos Gutiérrez, aceptó su participación en la entrega de títulos falsos a Juliana Guerrero.

De acuerdo con la Fiscalía, habría llegado a una negociación con la justicia a través de la firma de un preacuerdo.

El hecho de que el exfuncionario aceptara su participación en este entramado de corrupción dentro del sistema educativo se convierte en pieza fundamental en el caso que pesa contra Juliana Guerrero, exfuncionaria del gobierno de Gustavo Petro.

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