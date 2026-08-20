Así viven cientos de familias en campamentos frente a sus edificios a punto de colapsar en Cali

El terremoto de magnitud 7,4 que devastó la ciudad de Cali ha dejado a más de 380 familias viviendo en condiciones precarias.

RELACIONADO Continúan las labores de búsqueda y remoción de escombros en el barrio Capri de Cali tras terremoto

Estas personas fueron obligadas a abandonar sus hogares en los barrios Chiminangos 1 y 2, donde las torres residenciales presentan alto riesgo de colapso.

Los damnificados enfrentan ahora las noches bajo carpas instaladas en parques de la zona, expuestos a las lluvias que comienzan a intensificarse en la capital de Valle del Cauca.

RELACIONADO Trillizas Saavedra fueron halladas entre los escombros en el mismo orden en que nacieron

El drama de los damnificados por el terremoto en Cali

Marina de Mejía, de la tercera edad, y quien perdió su vivienda por el terremoto que sacudió al país expresó que siente al ver si apartamento, en el que vivió por más de 40 años, completamente inhabitable:

Aquí, muy triste.

Rodolfo Zapata y Ángela María Mejía comparten el mismo anhelo de volver a sus hogares: "Esto es algo que lo coge a uno de sorpresa, pero en realidad todo radica en que Dios nos da una oportunidad de vida y entonces tenemos que seguir luchando, tenemos que cuidar a los nuestros, tenemos que seguir adelante".

RELACIONADO Terremoto en Cali deja sin atención a 150 niños ciegos y sordos de instituto del Valle

Damnificados en Calil piden reubicación urgente

Las familias que permanecen a la intemperie requieren no solamente solidaridad, sino un proceso de reubicación urgente.

Las lluvias están mojando las carpas improvisadas, generando además preocupación por posibles problemas de salud pública en la zona donde se concentran los desplazados.

La situación estructural continúa deteriorándose en Cali. En las últimas horas se registró el colapso de la fachada de una nueva edificación en el barrio Granada, norte de la ciudad, donde funcionaba un establecimiento automotriz. Afortunadamente no hubo personas lesionadas.