Dura sanción para Atlético Nacional y Jaguares por hechos de violencia en el Jaraguay

La Dimayor sancionó a Atlético Nacional y Jaguares de Córdoba por los hechos de violencia registrados durante el partido correspondiente a la fecha 2 de la Liga BetPlay. Los incidentes ocurrieron en las tribunas del estadio Jaraguay de Montería y obligaron a detener temporalmente el compromiso.

Los hechos se presentaron el pasado domingo 2 de agosto, cuando aficionados de Atlético Nacional protagonizaron enfrentamientos entre sí en las graderías. La situación generó momentos de tensión y requirió la intervención de las autoridades presentes en el escenario deportivo.

En ese momento, Nacional dominaba ampliamente el encuentro y ganaba 3-0. Cerca del final del primer tiempo, el árbitro recibió la alerta sobre los problemas de orden público y el juego tuvo que ser interrumpido mientras se controlaba la situación.

Dimayor sancionó a Atlético Nacional por desmanes en Montería

Luego de analizar lo sucedido, la Comisión Disciplinaria de la Dimayor dio a conocer la Resolución 075, documento en el que estableció las sanciones correspondientes por los incidentes registrados durante el encuentro.

En el caso de Atlético Nacional, el organismo determinó una fecha de suspensión parcial de plaza para la "Tribuna Occidental Norte Alta", además de imponer una multa económica de $14.007.240.

Esto significa que el sector señalado deberá permanecer sin público durante una jornada en la que se haga efectiva la sanción establecida por la autoridad disciplinaria.

Jaguares también recibió sanción tras los hechos en el Jaraguay

La decisión no recayó únicamente sobre el conjunto antioqueño. Jaguares recibió el mismo castigo, al tratarse del equipo local y responsable de la organización del encuentro en el estadio Jaraguay.

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De esta manera, el conjunto de Montería deberá cumplir una fecha de suspensión parcial de la tribuna y pagar una multa de $14.007.240 por los hechos ocurridos durante el compromiso.

La determinación vuelve a poner sobre la mesa el llamado a evitar cualquier manifestación de violencia en los estadios colombianos. Los incidentes dentro de las tribunas no solo ponen en riesgo la seguridad de los asistentes, sino que pueden terminar afectando a los clubes con sanciones económicas y restricciones de público.