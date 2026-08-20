CANAL RCN
Deportes

Dura sanción para Atlético Nacional y Jaguares por hechos de violencia en el Jaraguay

Atlético Nacional y Jaguares fueron sancionados por Dimayor tras los hechos de violencia en Montería. Esta es la multa y el castigo impuesto.

Dura sanción para Atlético Nacional y Jaguares por hechos de violencia en el Jaraguay
Foto: captura de pantalla y Atlético Nacional

Noticias RCN

agosto 20 de 2026
10:18 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Dimayor sancionó a Atlético Nacional y Jaguares de Córdoba por los hechos de violencia registrados durante el partido correspondiente a la fecha 2 de la Liga BetPlay. Los incidentes ocurrieron en las tribunas del estadio Jaraguay de Montería y obligaron a detener temporalmente el compromiso.

Oficial: DIMAYOR tomó importante decisión para liga y copa
RELACIONADO

Oficial: DIMAYOR tomó importante decisión para liga y copa

Los hechos se presentaron el pasado domingo 2 de agosto, cuando aficionados de Atlético Nacional protagonizaron enfrentamientos entre sí en las graderías. La situación generó momentos de tensión y requirió la intervención de las autoridades presentes en el escenario deportivo.

En ese momento, Nacional dominaba ampliamente el encuentro y ganaba 3-0. Cerca del final del primer tiempo, el árbitro recibió la alerta sobre los problemas de orden público y el juego tuvo que ser interrumpido mientras se controlaba la situación.

Dimayor sancionó a Atlético Nacional por desmanes en Montería

Luego de analizar lo sucedido, la Comisión Disciplinaria de la Dimayor dio a conocer la Resolución 075, documento en el que estableció las sanciones correspondientes por los incidentes registrados durante el encuentro.

Llora el fútbol: murió importante exjugador de Millonarios y Atlético Nacional
RELACIONADO

Llora el fútbol: murió importante exjugador de Millonarios y Atlético Nacional

En el caso de Atlético Nacional, el organismo determinó una fecha de suspensión parcial de plaza para la "Tribuna Occidental Norte Alta", además de imponer una multa económica de $14.007.240.

Esto significa que el sector señalado deberá permanecer sin público durante una jornada en la que se haga efectiva la sanción establecida por la autoridad disciplinaria.

Jaguares también recibió sanción tras los hechos en el Jaraguay

La decisión no recayó únicamente sobre el conjunto antioqueño. Jaguares recibió el mismo castigo, al tratarse del equipo local y responsable de la organización del encuentro en el estadio Jaraguay.

Atlético Nacional podría perder a una de sus grandes figuras a ÚLTIMA HORA
RELACIONADO

Atlético Nacional podría perder a una de sus grandes figuras a ÚLTIMA HORA

De esta manera, el conjunto de Montería deberá cumplir una fecha de suspensión parcial de la tribuna y pagar una multa de $14.007.240 por los hechos ocurridos durante el compromiso.

La determinación vuelve a poner sobre la mesa el llamado a evitar cualquier manifestación de violencia en los estadios colombianos. Los incidentes dentro de las tribunas no solo ponen en riesgo la seguridad de los asistentes, sino que pueden terminar afectando a los clubes con sanciones económicas y restricciones de público.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fútbol

Entrenadores del Atlético de Madrid formarán a promesas del fútbol en Bogotá: ¿Cómo acceder?

Miguel Ángel Borja

Miguel Ángel Borja ya tiene nuevo equipo: firmará con un grande

Independiente Santa Fe

Daniel Torres salió en ambulancia tras fuerte choque: alarma en Santa Fe

Otras Noticias

Atlántico

Operativo de la Armada en el Magdalena deja cinco embarcaciones recuperadas y armas incautadas

La operación, desarrollada tras varios meses de seguimiento, permitió desarticular una importante red logística de estructuras criminales al servicio del Clan del Golfo.

Conciertos

'Juntos x Colombia': más de 50 artistas se unen por los afectados del terremoto

Juntos x Colombia reunirá a más de 50 artistas en Bogotá para apoyar a los afectados por el terremoto. Fechas, escenarios, entradas y programación.

Bogotá

Vehículos eléctricos e híbridos se toman Bogotá: así crece el mercado de la movilidad sostenible

Venezuela

VIDEO | Delcy Rodríguez borró del radar las promesas de sacar a Nicolás Maduro de la cárcel: el giro del caso

EPS

Roberto Solano es el nuevo agente interventor de la Nueva EPS