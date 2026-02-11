CANAL RCN
Hallan vehículo de DJ Dever sin señales de violencia en Barranquilla: continúa la búsqueda del artista

La oficina de comunicaciones del artista confirmó que el vehículo en el que se movilizaba el DJ fue encontrado en el sector Paz de Barranquilla

Foto: Instagram dj_dever

febrero 11 de 2026
03:15 p. m.
Cartagena permanece en consternación por la desaparición del reconocido DJ Deberson José Ríos Caicedo, más conocido como DJ Dever. El artista fue visto por última vez la noche del martes 10 de febrero, tras una presentación en Barranquilla.

Desde la oficina de comunicaciones del artista confirmaron que el vehículo en el que se movilizaba el DJ fue encontrado en el sector Paz de Barranquilla, sin rastros de violencia. Sin embargo, hasta el momento se desconoce el paradero del artista y de sus dos trabajadores, quienes lo acompañaban.

¿Qué se sabe de la desaparición de DJ Dever?

Según el más reciente comunicado, pidieron prudencia frente a rumores que señalan que la desaparición podría tratarse de una estrategia de marketing.

“Se desmiente categóricamente esa versión. Este es un momento de angustia y lo que necesitamos es apoyo y solidaridad”, señalaron.

Asimismo, hicieron un llamado a quienes pudieran tener retenido al artista y a su equipo para que los entreguen sanos y salvos lo más pronto posible.

Continúa la búsqueda de Dj Dever en la Costa Caribe

Las autoridades mantienen operativos de búsqueda en Barranquilla y Cartagena, mientras familiares, amigos y seguidores se unen en cadenas de oración por la pronta aparición de DJ Dever y sus colaboradores.

La comunidad artística y la ciudadanía en general han manifestado su preocupación y se solicita que cualquier información que ayude a dar con su paradero sea comunicada de inmediato a las autoridades competentes.

