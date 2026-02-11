CANAL RCN
USO cuestiona afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre el fracking

El dirigente sindical fue enfático en que el país necesita avanzar en proyectos de fracking para producir gas.

Noticias RCN

febrero 11 de 2026
03:25 p. m.
A través de un comunicado, la Unión Sindical Obrera (USO), uno de los sindicatos más representativos de Ecopetrol, rechazó las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien en un Consejo de Ministros aseguró que el fracking es una amenaza para la petrolera estatal.

Según el mandatario, esta práctica, sumada a un precio del crudo por debajo de los 60 dólares, llevaría a la quiebra a la compañía.

"Que si baja el precio del petróleo $60 dólares el barril se quebró el Ecopetrol. ¿O no es así, Edwin? Y el compañero sindicalista que se metió en la USO no tiene ni idea de esto. Y entonces, ¿quieres que hagamos fracking? O sea, quiere arruinar el Ecopetrol más rápido", indicó el presidente Petro.

Sindicato defiende la solidez de Ecopetrol

La USO desmintió al mandatario y aseguró que la empresa no se quebraría con un precio por debajo de los 60 dólares.

Martín Ravelo, presidente del sindicato, explicó a Noticias RCN que "Ecopetrol, afortunadamente, para los colombianos y las colombianas es una empresa integrada. Que tiene la capacidad de soportar incluso los bajonazos del de la cotización internacional del crudo porque tenemos un negocio como el transporte y un negocio como la refinación y la propia comercialización que así se lo permite".

El dirigente sindical fue enfático en que el país necesita avanzar en proyectos de fracking para producir gas, combustible que Colombia importa desde 2024.

Debate sobre fracking y política energética

"Esa aseveración de que el fracking quebraría a la empresa, pues nosotros le queremos reiterar a la opinión pública que seguimos sosteniendo en el debate de cara al país la necesidad de hacer los pilotos experimentales de yacimientos no convencionales en el Magdalena Medio. Porque aquí se debe imponer la técnica, la ciencia y la tecnología, no la ideología y no el miedo", agregó Ravelo.

El presidente de la USO aclaró que no busca confrontar directamente al jefe de Estado, pero insistió en que las afirmaciones de Petro carecen de estudios técnicos que las respalden.

