Demandarán a la ANLA por presuntamente dilatar licencias de proyectos de Ecopetrol

La USO, el sindicato de Ecopetrol, tendría la intención de denunciar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales por presuntas irregularidades en procesos de licencias.

noviembre 09 de 2025
08:59 p. m.
César Losa, presidente de la USO, el sindicato de trabajadores de Ecopetrol, acusó a la ANLA de dilatar los procesos de licencias esto de los proyectos de la petrolera más grande de Colombia (Ecopetrol).

Es más, estamos documentando con datos concretos, porque vamos a denunciar este papel de la ANLA con datos. La ANLA se convierte aquí en un ente ralentizador de la industria.

Losa aseguró que desde esta central planean denunciar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), argumentando que esta entidad ha torpedeado los procesos de la petrolera.

Las razones por las que demandarán a la ANLA

De acuerdo con la USO, la ANLA, hoy en cabeza de Irene Vélez, estaría ralentizando los procesos, al punto de afectar el bolsillo de los colombianos.

Ha negado el licenciamiento del proyecto Komodo, lo de Sirius lo ha ralentizado, hay proyectos para campos, para el tren de producción de Nare, que los ha ralentizado, ha puesto todo tipo de objeciones.

“Caso concreto, el país hoy está importando gas, estamos importando aproximadamente el 17% de gas, los colombianos cada vez estamos pagando el gas más caro”, dijo.

La USO sacó a relucir el caso de Komodo – X1

Refieren casos como el de Komodo 1, cuya evaluación de licencia se suspendió en su momento la ministra de Ambiente era Susana Muhamad.

El año pasado estaba programado para entre los meses de agosto y septiembre que el buque, barco, taladro, plataforma entrara a perforar, sin embargo, la ANLA no dio el licenciamiento ambiental y ese pozo no va a ser, no se va a hacer.

La ANLA respondió a acusaciones de la USO sobre proyectos de Ecopetrol

La ANLA respondió ante las acusaciones del sindicato de Ecopetrol:

El Ecopetrol presenta ante la ANLA un total de nueve solicitudes de licencias ambientales, las cinco corresponden a proyectos de exploración, cuatro en tierra, onshore, y una en mar, offshore, y las cuatro restantes, actividades de explotación, onshore.

Sobre el caso de Komodo aseguró la ANLA en el mismo comunicado que entregó la licencia luego de un exhaustivo estudio.

