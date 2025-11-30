Futuro de la Troncal de los Andes, que pretende trazar nueva ruta entre Chía y Bogotá, se decidirá en audiencia pública

En audiencia pública, realizada este domingo 30 de noviembre, en el Auditorio Álvaro del Portillo de la Universidad de La Sabana, será decidido el futuro del proyecto Troncal de los Andes, que promete conectar a Chía con la autopista norte, a través de una doble calzada de 3,4 kilómetros de longitud.

Así lo dio conocer el alcalde del vecino municipio, Leonardo Donoso Ruiz, a través de plataformas digitales: “Puede ser un día histórico para Chía. Un anhelo un sueño, una lucha y una constancia. Estamos aquí presentes expresando un sentir ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla): Chía necesita la troncal de los Andes”.

La obra, iniciada en su primera administración (2016 – 2019), se encuentra paralizada desde hace ocho años. Mientras, los habitantes y trabajadores de Chía se enfrentan a un “escenario de colapso vial” en sus desplazamientos desde y hacia Bogotá.

¿Por qué las demoras en la terminación del proyecto?

De acuerdo con la administración Donoso, hace falta definir un nuevo trazado, debido a que ciudadanos advirtieron sobre la presencia de un humedal en el trazado inicial.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) instaló la audiencia pública y acompañará de cerca la discusión sobre el nuevo trazado, que la alcaldía insiste en que podrá mejorar la movilidad en la Sabana Centro y la calidad de vida de habitantes y transeúntes.

“La Troncal es una necesidad imperante que tiene la región, es un derecho a la movilidad, a la calidad de vida y al bienestar. Con el respeto a la normatividad y al medio ambiente, Chía le dice sí a la Troncal de Los Andes”, comentó el mandatario.

Alcaldía se compromete a desarrollar un proyecto amigable con el medio ambiente:

De momento, los tiempos de desplazamiento entre Chía y Bogotá fluctúan entre los 35 y 90 minutos. El alcalde promete mejorarlos y desarrollar un proyecto sostenible:

“El medio ambiente es fundamental, pero una infraestructura que logre estar en armonía con el medio ambiente es determinante para el desarrollo de Chía”.