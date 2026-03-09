CANAL RCN
Colombia Video

Candidatos elegidos para el Congreso que tienen investigaciones en su contra: ¿Quiénes son?

Los procesos no fueron impedimento para que la gente votara por ellos.

Noticias RCN

marzo 09 de 2026
01:43 p. m.
El Congreso 2026 – 2030 tendrá a varios parlamentarios que fueron electos a pesar de las investigaciones que cargan a sus espaldas, varios incluso salpicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Colombia eligió: así quedó conformado el Congreso para el periodo 2026 – 2030
Wadith Manzur logró el salto de la Cámara de Representantes al Senado con más de 110.000 votos. Según las investigaciones en su contra, presuntamente estuvo relacionado con la Comisión de Crédito Público en cuanto al direccionamiento de los contratos de los carrotanques. Esto, como se sabe, en aras de sobornar congresistas a cambio de apoyar las reformas del Gobierno.

Algunos salpicados en el caso UNGRD

Karen Manrique, quien se posesionó como representante por curules de paz, mantiene su continuidad en el Congreso, a pesar de estar investigada por supuestamente haber sido una emisaria para pactar contratos por más de 92.000 millones de pesos destinados a la comisión mencionada anteriormente.

Caso UNGRD: Corte Suprema decidirá si captura y llama a juicio a cinco congresistas salpicados
Por su parte, Martha Peralta, reelegida en el Senado por la curul indígena, es indagada por la magistrada Cristina Lombana por posibles vínculos con el desfalco a la UNGRD.

Relecciones y retornos polémicos

Saliendo del escándalo de los carrotanques, Isabel Cristina Zuleta del Pacto Histórico enfrenta procesos por dos lados. En primer lugar, la Procuraduría la tiene bajo la lupa por posibles solicitudes a militares para que no operaran contra estructuras armadas.

Adicionalmente, la Corte Suprema la indaga por un procedimiento realizado en la cárcel La Picota, donde resultó avalado un gesto de paz del criminal alias Pipe Tuluá, hoy extraditado en Estados Unidos.

David Racero, también del Pacto Histórico y reelegido, asistió a una indagatoria en la Corte Suprema por la denuncia de presuntamente haber puesto a trabajar a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en un puesto de frutas y verduras familiar.

El último nombre que causa eco es el de David Bargil, quien volvió al Congreso con el Partido Conservador. Lo están investigando por presunto tráfico de influencias.

