¿Quiénes son los candidatos al Congreso más votados en la historia de Colombia?

Las elecciones legislativas y consultas interpartidistas del 8 de marzo obtuvieron resultados históricos, a pesar de que el nivel de abstención superó el 50% del censo electoral colombiano.

El candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático Daniel Briceño se suma a la lista de candidatos al Congreso más votados en la historia de Colombia, con 262.000 votos, convirtiéndose en el congresista más votado para el periodo 2026-2030.

Por encima de él se encuentran el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que obtuvo 875.000 votos en 2018, y el exalcalde de Bogotá Antanas Mockus, que el mismo año logró 540.000 votos. Ambos eran candidatos al Senado.

Tercer candidato al Congreso más votado y el único en la lista que aspiraba a la Cámara:

Tras el fenómeno de Briceño en las elecciones de 2026, con el que logra la tercera posición en la lista de congresistas más votados de la historia de Colombia, se encuentra el excandidato presidencial y senador asesinado en campaña Miguel Uribe Turbay que, como cabeza de lista al Senado, también por el Centro Democrático, obtuvo 226.000 votos en 2022.

Abogado especialista en derecho público y magíster en análisis político, Briceño se hizo notar en el Concejo de Bogotá por su labor de control ciudadano y político.

Además, en 2023, obtuvo la mejor votación para su partido en el Concejo, donde fue asesor, antes de consolidarse como concejal de la capital colombiana. “Creemos en la austeridad, hacemos denuncias, hemos sido coherentes. Hace dos años obtuve 50.000 votos y hoy estamos multiplicando por cinco esa votación, porque todo lo que le hemos prometido a la gente, lo cumplimos”, explicó Briceño en diálogo con Noticias RCN.

Oviedo también obtuvo una votación histórica en consultas:

Otra sorpresa de la jornada electoral del domingo fue el exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo, quien logró superar el número de votos obtenidos por la vicepresidenta Francia Márquez en las consultas del 2022.

También en diálogo con Noticias RCN, Oviedo explicó que su votación es el resultado de que la gente se haya encontrado “con una visión de centro que quería conectar con todo el país y se sorprendió. No es la sorpresa de Oviedo, dejamos sorprendidas a muchas personas que creen que la política se puede hacer distinta y dejamos sorprendidas a las estructuras políticas tradicionales”.