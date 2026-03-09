¿Se equivocaron las encuestas? GAD3 reveló en qué acertaron y en qué fallaron

Un día después de la jornada electoral en la que se realizaron consultas políticas, el debate gira ahora alrededor de una pregunta central: ¿qué tan acertadas estuvieron las encuestas y qué dicen los resultados sobre el camino hacia la primera vuelta presidencial?

Sobre ese escenario habló Narciso Michavila, presidente de la firma encuestadora GAD3, compañía que trabaja en mediciones para Noticias RCN, La FM y La República.

El experto aseguró que, tras los resultados conocidos el domingo, el panorama político entra en una nueva etapa y que la verdadera disputa por la Presidencia comienza ahora.

Ya anticipábamos que las elecciones, en realidad, empezaban hoy y después del resultado tan emocionante de ayer, realmente podemos decir que las elecciones a las presidenciales están empezando hoy mismo.

¿Se equivocaron las encuestas o le atinaron a los candidatos?

Según explicó Michavila, los resultados de las consultas dejan pistas importantes sobre cómo podría configurarse el escenario político rumbo a la primera vuelta.

Para el encuestador, la participación registrada en las consultas mostró diferencias claras entre los distintos procesos electorales realizados el domingo.

La gran consulta, más que una gran consulta, ha sido una macro consulta y, sin embargo, las otras consultas más pequeñas han sido micro consultas.

También recordó que, antes de la jornada electoral, ya se advertía que algunos sectores llegaban con ventaja.

Decíamos antes de las elecciones que la izquierda acudía a las elecciones de ayer con los deberes ya hechos, con un candidato muy claro.

Sin embargo, el resultado también dejó ver la aparición de nuevas figuras que podrían disputar el liderazgo político en los próximos meses.

Como contrincante a Iván Cepeda, emerge con muchísima fuerza Paloma Valencia. Habrá que ver si finalmente consigue entrar en la segunda vuelta e incluso ganar el balotaje.

Los nombres que suenan para la segunda vuelta

Al analizar los posibles escenarios que podrían presentarse en la elección presidencial, Michavila aseguró que, en su opinión, uno de los nombres que tendría asegurado su paso a la siguiente etapa es Iván Cepeda.

Yo en riesgo de equivocarme creo que va a pasar a segunda vuelta seguro Iván Cepeda y quiero que quien más opciones tiene en estos momentos de confrontar con Iván Cepeda en el balotaje es Paloma Valencia.

El encuestador también habló del caso de Abelardo De La Espriella, señalando que su estrategia política deberá evaluarse frente a los resultados obtenidos.

Abelardo De La Espriella tendrá que hacer una reflexión muy a fondo de la campaña que ha ido haciendo y de ver si simplemente invirtiendo en redes sociales le puede servir para pasar a la segunda vuelta.

En ese contexto recordó que una estrategia centrada en redes sociales no siempre garantiza resultados electorales.

Ya vimos en Chile cómo Johannes Kaiser parecía que viviendo fuera de su país y estando con redes sociales iba a tener muchas opciones de pasar a la segunda vuelta y al final no pasó a la segunda vuelta.

¿En qué acertaron y en qué fallaron las encuestas?

El presidente de GAD3 también se refirió a los aciertos y errores que tuvieron los sondeos previos a la jornada electoral.

Según explicó, una de las predicciones que hizo la firma estuvo relacionada con la participación en las consultas.

GAD3 fue capaz de decir que el 70% de los que acudirían a votar a las consultas lo harían por la gran consulta. Al final no ha sido el 70%, ha sido el 80%.

También mencionó algunos resultados que no estaban previstos de esa manera en las mediciones.

La gran sorpresa ha sido Juan Daniel Oviedo.

Otro de los casos que mencionó fue el de Vicky Dávila, cuyo comportamiento electoral fue distinto al que anticipaban algunos sondeos.

A su vez, también el hecho de que Vicky Dávila la teníamos como segunda. Sin embargo, parece que hubo un voto muy estratégico.

Michavila también se refirió a los resultados de Daniel Quintero, señalando que para su firma el desenlace no fue inesperado.

No nos ha sorprendido a GAD3 el hecho de que no ganara Quintero. Es verdad que había muchos fondeos que le estaban dando como vencedor en su consulta.

Asimismo, destacó el comportamiento de un sector del electorado durante la jornada.

El elector de izquierda ha sido muy disciplinado, ha hecho caso a sus líderes, al presidente Petro, y no ha acudido a votar a estas elecciones.

Nuevas encuestas antes de la primera vuelta

De cara a los próximos meses, Michavila anticipó que se realizarán varias mediciones para analizar la evolución de la intención de voto rumbo a la elección presidencial.

Tendremos no solo una. Tendremos de aquí a la primera vuelta el 39 de mayo suficientes encuestas hechas por GAD3 con la misma metodología que nos ha permitido anticipar lo que iba a pasar ayer.

Además, confirmó que estas mediciones seguirán publicándose en los medios aliados.