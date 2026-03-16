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Apagón en la Refinería de Cartagena: Ecopetrol activa plan de contingencia por falla en el suministro de energía

La empresa confirmó que el incidente obligó a apagar unidades de proceso en la Refinería de Cartagena, pero aseguró que no habrá afectaciones en el suministro de combustibles gracias a los inventarios de respaldo.

Noticias RCN

marzo 16 de 2026
07:04 a. m.
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Una falla en el suministro de energía eléctrica provocó un apagón en la Refinería de Cartagena, instalación operada por Ecopetrol. El incidente ocurrió el domingo 15 de marzo de 2026 y llevó a que varias unidades de proceso fueran apagadas como medida de seguridad mientras se evaluaba la situación.

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De acuerdo con un comunicado oficial de la compañía, tras detectarse la falla eléctrica se activó de inmediato un plan de contingencia para garantizar la estabilidad de las operaciones. La empresa señaló que las unidades afectadas fueron puestas en modo seguro y energizadas mientras se adelantan los trabajos para restablecer completamente el sistema.

Ecopetrol confirma inventarios suficientes de combustible

En su reporte oficial, Ecopetrol aseguró que la contingencia no afectará el suministro de combustibles. La empresa indicó que los inventarios disponibles en la refinería permiten mantener el abastecimiento normal mientras se supera la falla energética.

Este hecho no altera el normal suministro de combustible a la costa Caribe ni al resto del país, dado que la refinería cuenta con suficientes inventarios de respaldo para abastecer la demanda nacional.

Además, la compañía enfatizó que el incidente no dejó personas lesionadas ni daños en la infraestructura de la planta, lo que permitió mantener el control de la situación desde el primer momento.

Investigan las causas del apagón en la refinería

Las causas de la falla en el suministro eléctrico que originó el apagón serán objeto de investigación, según informó la empresa en su comunicado. El análisis técnico buscará determinar el origen del evento y establecer medidas que prevengan situaciones similares en el futuro.

La compañía reiteró que el plan de contingencia seguirá activo hasta que se restablezca completamente la operación normal del complejo industrial.

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