CANAL RCN
Colombia

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, no aceptó cargos imputados por la compra de lujoso apartamento

La Fiscalía le imputó cargos por tráfico de influencias por presuntas irregularidades en la compra de un apartamento.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, no aceptó cargos imputados por la compra de lujoso apartamento
Foto: archivo Noticias RCN

Noticias RCN

marzo 11 de 2026
02:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Fiscalía imputó formalmente cargos por el delito de tráfico de influencias a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, quien se declaró inocente y enfrentará ahora un proceso judicial.

Llaman a frenar juicios anticipados en proceso contra Ricardo Roa y a proteger el debido proceso
RELACIONADO

Llaman a frenar juicios anticipados en proceso contra Ricardo Roa y a proteger el debido proceso

La investigación se centra en presuntas irregularidades relacionadas con la compra de un lujoso apartamento en Bogotá y un posterior contrato millonario.

Durante la audiencia de imputación, realizada de manera presencial, la Fiscalía presentó fuertes señalamientos contra Roa.

Según el ente acusador, el funcionario vulneró la transparencia en las actuaciones y gestiones del presidente de Ecopetrol como servidor público y habría ejercido presión indebida sobre un subordinado para otorgar un contrato al empresario Juan Guillermo Mancera.

Avanza audiencia de imputación contra Ricardo Roa por presunto tráfico de influencias para la compra de un lujoso apartamento
RELACIONADO

Avanza audiencia de imputación contra Ricardo Roa por presunto tráfico de influencias para la compra de un lujoso apartamento

Los detalles de la imputación a Ricardo Roa por compra de lujoso apartamento

El caso gira en torno a la compra de un apartamento que Roa adquirió a Mancera por 900 millones de pesos menos de su valor comercial:

El señor Ricardo Roa fue beneficiado con esta adquisición de este inmueble, pero quien obtiene un beneficio en la adquisición de un apartamento y luego dentro de la posición de servidor público, presidente de Ecopetrol, quiere favorecer a esa persona cercana quien lo benefició con la compraventa de un apartamento, eso sí lo hace delictivo.

Para la Fiscalía, existe una clara relación entre el beneficio económico obtenido en la transacción inmobiliaria y el posterior favorecimiento mediante un contrato millonario.

"La influencia ejercida por usted, señor Ricardo Roa, sobre el presidente de Jocol, en relación con el proyecto de regasificación, fue indebida, pues estuvo orientada a favorecer los intereses particulares del señor Mancera, persona cercana a usted", señaló la Fiscalía.

¿Ricardo Roa debería apartarse de su cargo en Ecopetrol, en medio de los procesos que avanzan en su contra?
RELACIONADO

¿Ricardo Roa debería apartarse de su cargo en Ecopetrol, en medio de los procesos que avanzan en su contra?

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones en Colombia

Ya están disponibles las actas E-14 en la página oficial de la Registraduría Nacional

Boyacá

“No hay nada que hacer”: Gobernador de Boyacá acatará fallo y nombrará alcalde encargado en Tunja

Antioquia

Profesora pensionada denuncia suspensión de tratamientos para su hijo con autismo en Antioquia

Otras Noticias

Junior de Barranquilla

¿Problemas en Junior? Yimmi Chará envió contundente mensaje a Jermein Peña tras expulsión

El capitán del Junior de Barranquilla, Yimmi Chará, habló en rueda de prensa sobre Jermein Peña y su expulsión contra Nacional.

Viral

Revelaron supuesta psicofonía de mujer que murió en un tobogán: esto dijo Ayda Valencia

¿Psicofonía o voz humana? Ayda Valencia analizó el audio del accidente de la mujer que murió en un tobogán.

Dólar

Así cerró el dólar hoy en Colombia: precio de la divisa sorprendió este 11 de marzo

Tunja

Cierran colegio en Tunja tras contagio de virus 'manos, pies y boca' en 15 niños

Chile

José Antonio Kast se posesiona como nuevo presidente de Chile