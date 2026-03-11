Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, no aceptó cargos imputados por la compra de lujoso apartamento

La Fiscalía imputó formalmente cargos por el delito de tráfico de influencias a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, quien se declaró inocente y enfrentará ahora un proceso judicial.

La investigación se centra en presuntas irregularidades relacionadas con la compra de un lujoso apartamento en Bogotá y un posterior contrato millonario.

Durante la audiencia de imputación, realizada de manera presencial, la Fiscalía presentó fuertes señalamientos contra Roa.

Según el ente acusador, el funcionario vulneró la transparencia en las actuaciones y gestiones del presidente de Ecopetrol como servidor público y habría ejercido presión indebida sobre un subordinado para otorgar un contrato al empresario Juan Guillermo Mancera.

Los detalles de la imputación a Ricardo Roa por compra de lujoso apartamento

El caso gira en torno a la compra de un apartamento que Roa adquirió a Mancera por 900 millones de pesos menos de su valor comercial:

El señor Ricardo Roa fue beneficiado con esta adquisición de este inmueble, pero quien obtiene un beneficio en la adquisición de un apartamento y luego dentro de la posición de servidor público, presidente de Ecopetrol, quiere favorecer a esa persona cercana quien lo benefició con la compraventa de un apartamento, eso sí lo hace delictivo.

Para la Fiscalía, existe una clara relación entre el beneficio económico obtenido en la transacción inmobiliaria y el posterior favorecimiento mediante un contrato millonario.

"La influencia ejercida por usted, señor Ricardo Roa, sobre el presidente de Jocol, en relación con el proyecto de regasificación, fue indebida, pues estuvo orientada a favorecer los intereses particulares del señor Mancera, persona cercana a usted", señaló la Fiscalía.