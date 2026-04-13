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Cinco menores y dos adultos desaparecieron misteriosamente en el Cerro de Monserrate

Bomberos, Defensa Civil y Policía mantienen un intenso operativo de búsqueda con drones y helicóptero.

Yhonay Díaz

abril 13 de 2026
06:52 a. m.
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Las autoridades en Bogotá mantienen un operativo de búsqueda desde hace más de 18 horas para localizar a siete personas desaparecidas en el cerro de Monserrate, entre ellas cinco menores de edad.

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El grupo conformado por jóvenes vecinos de un mismo barrio perdió contacto con sus familias desde las 9:30 de la mañana del domingo 13 de abril.

"Ellos son un grupo de barrio, somos grupo de junta. Ellos tienen amistad por la Junta de Acción Comunal del barrio y es la primera vez que ascienden a Monserrate solos", explicó el padre de uno de los desaparecidos.

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¿Quiénes son los desaparecidos en el Cerro de Monserrate?

Los desaparecidos incluyen dos adultos de 22 y 25 años, y cinco menores de 16 años, 15, uno de 10 años y uno de nueve.

Según relataron los familiares, el grupo salió a las 5:00 de la mañana para realizar el ascenso al cerro, y la última comunicación que mantuvieron fue a través de redes sociales aproximadamente a las 9:30 de la mañana, cuando compartieron videos y fotos del recorrido.

Ellas estaban ilusionadas en venir porque ellas nunca habían estado para acá. Yo me comuniqué con ella, con el profesor como a las nueve de la mañana. Le dije: ‘Hola, ¿cómo van? Me mandó un video y unas fotos, y que ya iban subiendo.

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Intensifican la búsqueda de los cinco desaparecidos en Monserrate

El Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado cerca de la entrada del cerro de Monserrate, coordina los esfuerzos del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, la Defensa Civil, la Policía Nacional y la Secretaría de Salud.

La búsqueda incluye sobrevuelos con drones del Sistema Remotamente Tripulado, el helicóptero Alcón de la Policía Nacional y rastreos terrestres en los cerros orientales.

Las autoridades reportaron que se han sumado más equipos de rescate a la operación, incluyendo 30 personas que realizaban mantenimiento forestal en la zona.

La Policía informó que los protocolos de búsqueda y rescate se activaron de manera inmediata tras recibir el reporte a la línea 123 aproximadamente a las 6:00 de la tarde. Hasta el momento no se ha establecido ningún contacto con los desaparecidos.

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