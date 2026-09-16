Apareció Alana Sofía Castañeda, joven que había desaparecido en Bogotá

Este miércoles 16 de septiembre, el colegio Argelia informó que Alana Sofía Castañeda Chávez apareció tras varios días sin saber nada de su paradero.

La institución les envió un correo a los padres, madres, acudientes y el resto de la comunidad educativa con la noticia de que apareció.

“Agradecemos de corazón a todas las familias, estudiantes, docentes, colaboradores y personas que durante estos días expresaron su solidaridad, elevaron sus oraciones, compartieron información y contribuyeron”, destacó el colegio.

Tras el anuncio, dio a conocer que se pondrá en marcha una nueva etapa junto a la familia y entidades enfocada en el acompañamiento correspondiente.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad indicó que la menor de 14 años apareció sin afectaciones en un parque de la localidad de Usme, sur de la ciudad. Recalcó la importancia de la Fiscalía con la investigación con la alerta rosa.

La desaparición se registró el sábado 12 de septiembre en el barrio Clarelandia, localidad de Bosa. Durante la noche del martes 15 de septiembre, hubo un plantón en el que la comunidad pidió que las autoridades dieran con el paradero.

Su mamá, Katherine Chávez, indicó dónde fue la última vez que vieron a Alana: “La niña estaba corriendo alrededor del parque y en un momento de un descuido de mi mamá, la niña sale y una cámara evidencia que salió caminando”.

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