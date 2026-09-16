CANAL RCN
Colombia

Apareció Alana Sofía Castañeda, joven que había desaparecido en Bogotá

La Secretaría de Seguridad indicó que fue ubicada en la localidad de Usme.

Alana Sofía apareció en Bogotá.
Alana Sofía apareció en Bogotá. Foto: Secretaría de Seguridad.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 16 de 2026
04:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este miércoles 16 de septiembre, el colegio Argelia informó que Alana Sofía Castañeda Chávez apareció tras varios días sin saber nada de su paradero.

Menores desaparecidos en Bogotá: cifras y alerta desde la Secretaría de Seguridad
RELACIONADO

Menores desaparecidos en Bogotá: cifras y alerta desde la Secretaría de Seguridad

La institución les envió un correo a los padres, madres, acudientes y el resto de la comunidad educativa con la noticia de que apareció.

“Agradecemos de corazón a todas las familias, estudiantes, docentes, colaboradores y personas que durante estos días expresaron su solidaridad, elevaron sus oraciones, compartieron información y contribuyeron”, destacó el colegio.

Tras el anuncio, dio a conocer que se pondrá en marcha una nueva etapa junto a la familia y entidades enfocada en el acompañamiento correspondiente.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad indicó que la menor de 14 años apareció sin afectaciones en un parque de la localidad de Usme, sur de la ciudad. Recalcó la importancia de la Fiscalía con la investigación con la alerta rosa.

La desaparición se registró el sábado 12 de septiembre en el barrio Clarelandia, localidad de Bosa. Durante la noche del martes 15 de septiembre, hubo un plantón en el que la comunidad pidió que las autoridades dieran con el paradero.

Su mamá, Katherine Chávez, indicó dónde fue la última vez que vieron a Alana: “La niña estaba corriendo alrededor del parque y en un momento de un descuido de mi mamá, la niña sale y una cámara evidencia que salió caminando”.

Noticia en desarrollo. En minutos, más detalles …

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

Nuevo temblor superó los 4.0 de magnitud en Colombia hoy 16 de septiembre de 2026: ¿dónde?

Ministerio de Defensa

Medida cautelar que suspendía los bombardeos fue levantada

Artistas

Reconocido cantante colombiano murió en un accidente: esto se informó

Otras Noticias

Restaurantes

Las peores comidas del mundo: Dos platos colombianos en la lista

Conozca los platos nuestros que figuran en la lista negra de la gastronomía a nivel mundial.

James Rodríguez

El 'Tino' Asprilla le bajó el precio a la llegada de James Rodríguez a Nacional

El histórico exdelantero, declarado hincha de Atlético Nacional, le manifestó a James Rodríguez que no está convencido con su contratación.

Subsidios

Amplían fecha para recibir 230.000 pesos de este subsidio clave en el país

Estados Unidos

Trump retira a Venezuela de la lista de países que para Washington incumplen la lucha contra las drogas

Alimentos

Expertos advierten los riesgos de seguir menús virales en redes sociales