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Menores desaparecidos en Bogotá: cifras y alerta desde la Secretaría de Seguridad

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, explicó que “cada 20 horas desaparece un menor en la ciudad”.

Noticias RCN

septiembre 16 de 2026
01:19 p. m.
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Actualmente, las cifras de menores desaparecidos en Bogotá generan preocupación. Según el distrito, hay 20 casos activos, 5 registrados en las últimas semanas y 3 que se encuentran en investigación. Los reportes provienen principalmente de las localidades de Usme, Fontibón y Ciudad Bolívar.

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Cifras preocupantes: ¿qué está pasando con los niños?

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, explicó que “cada 20 horas desaparece un menor en la ciudad”. En la mayoría de los casos, los niños salen de sus casas por voluntad propia y regresan de la misma manera. Sin embargo, la alarma crece frente a desenlaces trágicos como el de la niña encontrada en Ciudad Bolívar en las últimas horas.

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Sobre este caso, Restrepo señaló: “Hay una identificación de un cuerpo en el barrio Juan José Rondón y Medicina Legal está haciendo la plena identificación del cadáver y la necropsia que nos permitirá entender el contexto en el que esa niña perdió su vida”.

El hallazgo ocurrió cuando un grupo de niños que jugaba en la zona alertó a las autoridades. “Inmediatamente reaccionaron el CTI de la Fiscalía y la Policía”, añadió el funcionario.

La respuesta institucional y el llamado a la sociedad

Restrepo reconoció que la violencia es un factor que atraviesa estos hechos: “La sociedad está en un nivel muy grande de intoxicación en general, de violencia. Nosotros hacemos permanentemente un llamado a que disminuyan el nivel de violencia y a que tengan conciencia de sus responsabilidades como ciudadanos, una de esas es la protección de los niños”.

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Respecto a los casos activos, aseguró que “todos tienen un investigador de la Fiscalía asignado” y que el distrito acompaña a las familias durante el proceso.

El secretario recordó las líneas habilitadas para reportar desapariciones: Línea 102 de la Fiscalía, Línea 123 del C4 y el número 601 377 9595 extensión 1137. “Si alguien siente que un familiar desapareció, debe contactarnos rápidamente para activar el mecanismo de búsqueda”, enfatizó.

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