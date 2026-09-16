Medida cautelar que suspendía los bombardeos fue levantada

En respuesta a una acción de tutela presentada en defensa de los derechos fundamentales de los menores de edad reclutados por grupos guerrilleros, el juzgado 34 de familia de Bogotá levantó la medida provisional que ordenaba al Gobierno abstenerse “de ejecutar operaciones aéreas ofensivas sobre objetivos respecto de los cuales existiera información cierta, objetiva o razonablemente verificable acerca de la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados o utilizados por grupos armados”.

Según la decisión de fondo, “las operaciones podrán desarrollarse cuando resulten jurídicamente procedente, siempre que se observen rigurosamente las reglas del Derecho Internacional Humanitario y el estándar reforzado de precaución establecido en esta providencia”.

Gobierno tendrá que trabajar en la creación de un protocolo de precaución:

Aunque fue levantada la medida cautelar que suspendía los bombardeos, el juzgado 34 ordenó a la Presidencia de la República, al Ministerio de Defensa, a las Fuerzas Militares y la Fuerza Aeroespacial trabajar en un protocolo de precaución que deberá adoptarse siempre que “exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable acerca de la presencia de niños, niñas o adolescentes” en sus objetivos.

El protocolo debe “intensificar la verificación y contrastación de la información disponible sobre la posible presencia de menores de edad”, “valorar el riesgo previsible para su vida e integridad” y “examinar la existencia de medios, métodos, momentos o alternativas operacionales menos lesivas”, entre otros.

De manera paralela, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tendrá que seguir trabajando, junto a otras entidades, en rutas de desvinculación de los menores reclutados y el restablecimiento de sus derechos.

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