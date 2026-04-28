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¿Quién era el judío que encontraron muerto? Revelan por qué estaba en el país

Los restos de Nuchem Aber aparecieron en un armario en la localidad de Bosa.

Noticias RCN

abril 28 de 2026
06:46 p. m.
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Este martes 28 de abril, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que el pasado miércoles 22 de abril recibió el cuerpo de Nuchem Aber, originario de Nueva York, Estados Unidos.

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De acuerdo con la entidad, se llevó a cabo el respectivo abordaje forense y actuaciones técnico-científicas. Partiendo de los registros odontológicos aportados por su familia bajo la mediación de la embajada de Estados Unidos, la identidad fue confirmada hace pocas horas.

Hombre era estadounidense y habría sido asesinado

Fue la senadora Lorena Ríos de Colombia Justa Libres, quien reveló que este hombre era un rabino y murió tras un violento asesinato. “Este hecho atroz enluta a su familia, a sus seres queridos y a toda la comunidad judía que hoy llora su pérdida irreparable”, sostuvo.

La congresista afirmó que en el país deben garantizarse los derechos, por eso hizo un llamado: “Exigiendo justicia y que este crimen no quede en la impunidad, exigiendo a las autoridades una investigación rigurosa, transparente y eficaz que permita identificar, judicializar y sancionar a los responsables”.

¿Qué pasará con la repatriación?

Por su parte, la agencia de noticias Jewish News Syndicate (Sindicato de Noticias Judías) reveló que Aber tenía 51 años, hacía parte de la comunidad jasídica de Belz y era hijo del rabino Menachem Mendel Eber de Montreal. Además, había arribado a Colombia hace pocos días para apoyar a las comunidades religiosas emergentes.

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Al parecer, el cuerpo estaba desmembrado y los restos fueron escondidos en un armario de un sitio apartado. Una hipótesis es que supuestamente lo asesinaron luego de un robo.

En cuanto a la repatriación del cuerpo, representantes de Chesed Shel Emes y gestores comunitarios estarán a cargo de la logística.

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