CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Adolescente presuntamente asesinó a un hombre durante violenta riña en Bogotá

Durante este año, el número de homicidios se ha reducido.

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
07:00 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, la Policía aprehendió a un joven que habría asesinado a un hombre en el sur de Bogotá.

Menor de 16 años fue hallado muerto en un humedal en Bogotá: esto se sabe
RELACIONADO

Menor de 16 años fue hallado muerto en un humedal en Bogotá: esto se sabe

El caso tuvo lugar en el barrio La María, localidad de San Cristóbal. Las cámaras de seguridad grabaron una riña ocurrida durante la noche del sábado 27 y madrugada del domingo 28 de septiembre.

Riña quedó grabada por las cámaras

Un joven de 17 años persiguió a un hombre que vestía una chaqueta roja en medio de la riña. Las investigaciones apuntan que el adolescente lo habría atacado con un puñal.

Aumentan los asesinatos en contra de firmantes de paz en el país: así responde la ONU
RELACIONADO

Aumentan los asesinatos en contra de firmantes de paz en el país: así responde la ONU

Uniformados de la Policía fueron alertados por parte de la central de radio sobre la riña. Al momento de llegar, encontraron al hombre de la chaqueta con una herida en el pecho. Si bien pudo ser llevado de urgencia al centro médico más cercano, murió.

Los vecinos les informaron a las autoridades que el adolescente presuntamente estuvo detrás de esta situación. Se supo que el joven vivía en la misma vivienda de la víctima. Al final, pudo ser capturado y deberá responder los requerimientos judiciales.

Bajaron los homicidios en Bogotá

El Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional de la Secretaría de Seguridad indica que entre enero y agosto de 2025, se presentaron 792 homicidios en la capital.

Un año atrás, el balance arrojó 876 casos, por lo que en 2025 se impidieron 84 crímenes; lo que es igual a una reducción del 9.6%. Este año, el mes que hasta el momento ha sido más complejo es agosto con 110 sucesos, mientras que el de menos hechos es febrero con 78.

Con lo que respecta al uso de armas, hubo 514 casos en los que hubo pistolas o similares; y en otros 214 hechos se emplearon puñales u otros objetos cortopunzantes.

Las cinco localidades con más asesinatos han sido: Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba, San Cristóbal y Bosa.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

¿B-King presentía su prematura partida? Su mamá reveló la petición que le hizo antes de morir

Disidencias de las Farc

Aumentó la presencia de grupos armados en el país: estas son las zonas más afectadas

Cauca

Millonaria recompensa por información que dé con los responsables del retén armado en vía Panamericana

Otras Noticias

Finanzas personales

Alerta para morosos en Colombia: Nueva ley en Colombia agiliza los embargos a partir de 2026

En esto consiste la Ley 2540 de 2025. Conozca todo lo que debe saber.

Selección Colombia

Colombia, lista para el debut del Mundial: así formaría este lunes frente a Arabia

La selección Colombia debuta este lunes en el Mundial sub-20 frente a Arabia Saudita. Este sería el probable once inicial.

Miss Universe Colombia

¿Quién es Vanessa Pulgarín, la ganadora de Miss Universe Colombia 2025?

Reino Unido

Reino Unido creará cédula digital para trabajar y frenar inmigración ilegal

Cuidado personal

Así ayuda la musicoterapia a reducir el estrés y la ansiedad, según expertos