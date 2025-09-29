VIDEO | Adolescente presuntamente asesinó a un hombre durante violenta riña en Bogotá

En las últimas horas, la Policía aprehendió a un joven que habría asesinado a un hombre en el sur de Bogotá.

El caso tuvo lugar en el barrio La María, localidad de San Cristóbal. Las cámaras de seguridad grabaron una riña ocurrida durante la noche del sábado 27 y madrugada del domingo 28 de septiembre.

Riña quedó grabada por las cámaras

Un joven de 17 años persiguió a un hombre que vestía una chaqueta roja en medio de la riña. Las investigaciones apuntan que el adolescente lo habría atacado con un puñal.

Uniformados de la Policía fueron alertados por parte de la central de radio sobre la riña. Al momento de llegar, encontraron al hombre de la chaqueta con una herida en el pecho. Si bien pudo ser llevado de urgencia al centro médico más cercano, murió.

Los vecinos les informaron a las autoridades que el adolescente presuntamente estuvo detrás de esta situación. Se supo que el joven vivía en la misma vivienda de la víctima. Al final, pudo ser capturado y deberá responder los requerimientos judiciales.

Bajaron los homicidios en Bogotá

El Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional de la Secretaría de Seguridad indica que entre enero y agosto de 2025, se presentaron 792 homicidios en la capital.

Un año atrás, el balance arrojó 876 casos, por lo que en 2025 se impidieron 84 crímenes; lo que es igual a una reducción del 9.6%. Este año, el mes que hasta el momento ha sido más complejo es agosto con 110 sucesos, mientras que el de menos hechos es febrero con 78.

Con lo que respecta al uso de armas, hubo 514 casos en los que hubo pistolas o similares; y en otros 214 hechos se emplearon puñales u otros objetos cortopunzantes.

Las cinco localidades con más asesinatos han sido: Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba, San Cristóbal y Bosa.