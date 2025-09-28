Aumentan los asesinatos en contra de firmantes de paz en el país: así responde la ONU

Jhon Fader Santiago Galvis, Elkin de Jesús Oquendo y Fredy de Jesús David Giraldo son tres de los seis firmantes de paz que han sido asesinados este año en Antioquia.

Según la Misión de Verificación de la ONU, en Colombia, y la Agencia para la Reincorporación, esto podría estar relacionado con la estigmatización que existe en contra de esta población.

Firmantes de paz asesinados en Colombia

Según Luz Nely Osorno, coordinadora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización territorial en Antioquia y Chocó, la estigmatización es uno de los factores más trascendentales en estos procesos ya que “mata las posibilidades de construir paz en los territorios”. Esto a raíz de que estos firmantes han tenido que abandonar sus territorios y ser reubicados al no encontrar posibilidades.

Solo en Antioquia hay 1.285 firmantes de paz que actualmente se encuentran avanzando en su proceso de reincorporación en proyectos que están relacionados con la ganadería, el agro, turismo, confecciones, entre otras áreas.

Respuesta por parte de la ONU

Según Enrique Sánchez, jefe regional de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, es importante eliminar dichas barreras que han puesto en vilo el proceso de reincorporación de los firmantes de paz en el país.

“Yo tuve la oportunidad de iniciar con unos proyectos pilotos hace varios años trabajando muy de cerca con la ARN en estos temas de la lucha contra la estigmatización. Nos parece que es fundamental levantar algunas barreras que tienen los firmantes de paz en su proceso de reincorporación, en su acceso a derechos y en su reincorporación comunitaria”, manifestó Sánchez.

Estos crímenes se han presentado en algunas zonas como Chigorodó, Ituango, Valdivia, Cocorná y Yondó.

RELACIONADO Hospitales del César y La Guajira suspenderán servicios a pacientes de la Nueva EPS por deudas

Firmantes de paz reubicados en Antioquia

El pasado mes de febrero el Gobierno anunció que 31 firmantes de paz y sus familias serían trasladados desde Antioquia a la población de Yalí con el objetivo de mejorar sus condiciones de seguridad y obtener viviendas propias.