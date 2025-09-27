Menor de 16 años fue hallado muerto en un humedal en Bogotá: esto se sabe

Las autoridades encontraron el cuerpo de un joven de 16 años sumergido en el humedal La Vaca, en Bogotá. Aunque los mecanismos de búsqueda se activaron tan pronto se reportó la desaparición del joven, este fue hallado sin vida sobre las tres de la tarde de este sábado.

Joven es hallado sin vida en humedal

Según el reporte de Jhonatan Camilo Salazar, subcomandante de la estación de Policía de Kennedy, la comunidad del barrio Villa Nidia informó a la zona de atención del lugar que un grupo de jóvenes se encontraban sumergidos en el humedal La Vaca, uno de los diecisiete humedales de la capital.

Ante la descripción de la situación, las autoridades atendieron al llamado de los ciudadanos. Sin embargo, uno de estos menores se reportó como desaparecido por lo que, de manera inmediata, se activaron los mecanismos de búsqueda por parte del cuerpo de bomberos.

Pese a los esfuerzos por dar con el paradero, el joven de 16 años fue encontrado sin vida en esta zona.

Preocupación por los riesgos del humedal

Por otro lado, la comunidad manifestó su preocupación por el libre acceso que las personas tienen a este humedal ya que no es el primer caso que se registra de que un menor resulte ahogado en estas aguas.

De esta manera, los ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades al exigir mayor control en esta zona para evitar que otros casos se presenten, pues esta zona natural no cuenta con cercas funcionales ni señalización para prohibir el ingreso a las aguas.

Así mismo, los habitantes del sector aseguraron que los jóvenes suelen salir de sus colegios y se dirigen al humedal para disponerse a nadar por lo que la falta de control en la entrada de este podría representar un amplio riesgo en la seguridad de los vecinos de la localidad de Kennedy.