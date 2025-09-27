CANAL RCN
Colombia Video

Menor de 16 años fue hallado muerto en un humedal en Bogotá: esto se sabe

El cuerpo del joven fue hallado sin vida en el humedal La Vaca, en la localidad de Kennedy.

Noticias RCN

septiembre 27 de 2025
07:38 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las autoridades encontraron el cuerpo de un joven de 16 años sumergido en el humedal La Vaca, en Bogotá. Aunque los mecanismos de búsqueda se activaron tan pronto se reportó la desaparición del joven, este fue hallado sin vida sobre las tres de la tarde de este sábado.

“Desvía la atención de la violencia que amenaza la vida de los colombianos”: precandidatos sobre conducta del presidente Petro en Nueva York
RELACIONADO

“Desvía la atención de la violencia que amenaza la vida de los colombianos”: precandidatos sobre conducta del presidente Petro en Nueva York

Joven es hallado sin vida en humedal

Según el reporte de Jhonatan Camilo Salazar, subcomandante de la estación de Policía de Kennedy, la comunidad del barrio Villa Nidia informó a la zona de atención del lugar que un grupo de jóvenes se encontraban sumergidos en el humedal La Vaca, uno de los diecisiete humedales de la capital.

Ante la descripción de la situación, las autoridades atendieron al llamado de los ciudadanos. Sin embargo, uno de estos menores se reportó como desaparecido por lo que, de manera inmediata, se activaron los mecanismos de búsqueda por parte del cuerpo de bomberos.

Pese a los esfuerzos por dar con el paradero, el joven de 16 años fue encontrado sin vida en esta zona.

Mujer atacada por su expareja con un martillo fue intervenida quirúrgicamente: así se encuentra
RELACIONADO

Mujer atacada por su expareja con un martillo fue intervenida quirúrgicamente: así se encuentra

Preocupación por los riesgos del humedal

Por otro lado, la comunidad manifestó su preocupación por el libre acceso que las personas tienen a este humedal ya que no es el primer caso que se registra de que un menor resulte ahogado en estas aguas.

De esta manera, los ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades al exigir mayor control en esta zona para evitar que otros casos se presenten, pues esta zona natural no cuenta con cercas funcionales ni señalización para prohibir el ingreso a las aguas.

Así mismo, los habitantes del sector aseguraron que los jóvenes suelen salir de sus colegios y se dirigen al humedal para disponerse a nadar por lo que la falta de control en la entrada de este podría representar un amplio riesgo en la seguridad de los vecinos de la localidad de Kennedy.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

¿Qué hay detrás de la casa en el aire vista en el Parque de Lourdes en Bogotá? Esta es la historia

Gustavo Petro

“Desvía la atención de la violencia que amenaza la vida de los colombianos”: precandidatos sobre conducta del presidente Petro en Nueva York

Violencia de género

Mujer atacada por su expareja con un martillo fue intervenida quirúrgicamente: así se encuentra

Otras Noticias

Trabajo

La norma que permite justificar ausencias laborales con efecto retroactivo: tome nota

Conozca lo que dice la ley colombiana en estos casos específicos

Radamel Falcao García

Falcao envió mensaje a Millonarios y le puso picante al superclásico contra Nacional

Falcao García le envió suerte a Millonarios para el superclásico de esta noche frente a Nacional.

Accidente aéreo

Reconocida aerolínea y fabricante aéreo serán juzgados por “homicidio involuntario” tras accidente que cobró la vida de 228 pasajeros

Viral

Carmen Villalobos alarmó a sus fans con fotografía con golpes en su cuerpo y moretones

Corte Constitucional

Corte Constitucional declaró bajo cumplimiento en la entrega oportuna de medicamentos