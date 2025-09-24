Operativo en Bogotá resultó con sorpresiva aprehensión de millonaria mercancía de contrabando

El martes 23 de septiembre, las autoridades llevaron a cabo un sorpresivo operativo en Bogotá que resultó con millonaria mercancía de contrabando aprehendida.

La DIAN, la Policía Aduanera (Polfa) y las entidades locales pusieron la lupa en la localidad de Chapinero, concretamente en un establecimiento que se dedica al comercio de varios productos.

¿Qué productos no tenían documentación?

La sorpresa llegó al momento de identificar 180 bultos que tenían mil unidades de confección, objetos de miscelánea y productos para mascotas. Lo llamativo radicó en que no tenían la documentación pertinente, lo cual confirmó que se trataba de contrabando.

Aproximadamente, esta mercancía tiene un valor que supera los 500 millones de pesos. El operativo pudo ser más robusto, pero las condiciones del exterior impidieron el desarrollo completo.

Resulta que las autoridades solamente pudieron intervenir el 30% de lo proyectado, debido a que a las afueras hubo manifestaciones que, al parecer, habrían buscado impedir que se aprehendiera más mercancía ilícita.

Contrabando en Colombia

Un informe presentado por la Dian en 2024 hizo un panorama sobre el contrabando, el cual se divide en dos: abierto (ingreso de mercancía sin declarar) y técnico (ingreso de mercancía con información errónea).

Durante 2023, las estimaciones arrojaron que hubo 6.335 millones de dólares que ingresaron como contrabando técnico y 599 millones de dólares en lo que respecta al abierto.

Las cifras de la entidad indicaron que China es el principal país de donde viene el contrabando. Tomando como referencia el periodo 2018 – 2022, el ingreso ilegal de productos provenientes de la nación asiática promedió 2.119 millones de dólares. Le siguieron Estados Unidos, Bolivia, Panamá y Brasil.

El informe también indicó que cerca del 20% de los textiles que ingresaron en esos cuatro años fueron de contrabando. Estos fueron unos de los productos que más comercializaron de esta forma ilícita.