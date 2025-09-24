CANAL RCN
Colombia

Operativo en Bogotá resultó con sorpresiva aprehensión de millonaria mercancía de contrabando

Las autoridades llegaron a Chapinero y se toparon con varios productos que no contaban con la documentación óptima.

Operativo contra el contrabando en Bogotá.
Operativo contra el contrabando en Bogotá. Foto: Dian.

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
06:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El martes 23 de septiembre, las autoridades llevaron a cabo un sorpresivo operativo en Bogotá que resultó con millonaria mercancía de contrabando aprehendida.

Dian incauta 146 toneladas de arroz de contrabando: Ipiales concentra el 76% de los casos
RELACIONADO

Dian incauta 146 toneladas de arroz de contrabando: Ipiales concentra el 76% de los casos

La DIAN, la Policía Aduanera (Polfa) y las entidades locales pusieron la lupa en la localidad de Chapinero, concretamente en un establecimiento que se dedica al comercio de varios productos.

¿Qué productos no tenían documentación?

La sorpresa llegó al momento de identificar 180 bultos que tenían mil unidades de confección, objetos de miscelánea y productos para mascotas. Lo llamativo radicó en que no tenían la documentación pertinente, lo cual confirmó que se trataba de contrabando.

Aproximadamente, esta mercancía tiene un valor que supera los 500 millones de pesos. El operativo pudo ser más robusto, pero las condiciones del exterior impidieron el desarrollo completo.

Resulta que las autoridades solamente pudieron intervenir el 30% de lo proyectado, debido a que a las afueras hubo manifestaciones que, al parecer, habrían buscado impedir que se aprehendiera más mercancía ilícita.

Contrabando en Colombia

Un informe presentado por la Dian en 2024 hizo un panorama sobre el contrabando, el cual se divide en dos: abierto (ingreso de mercancía sin declarar) y técnico (ingreso de mercancía con información errónea).

Incautaron más de 10.000 prendas de contrabando de ropa en Medellín
RELACIONADO

Incautaron más de 10.000 prendas de contrabando de ropa en Medellín

Durante 2023, las estimaciones arrojaron que hubo 6.335 millones de dólares que ingresaron como contrabando técnico y 599 millones de dólares en lo que respecta al abierto.

Las cifras de la entidad indicaron que China es el principal país de donde viene el contrabando. Tomando como referencia el periodo 2018 – 2022, el ingreso ilegal de productos provenientes de la nación asiática promedió 2.119 millones de dólares. Le siguieron Estados Unidos, Bolivia, Panamá y Brasil.

El informe también indicó que cerca del 20% de los textiles que ingresaron en esos cuatro años fueron de contrabando. Estos fueron unos de los productos que más comercializaron de esta forma ilícita.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Transmilenio

VIDEO | Conductor de SITP fue detenido por presunta embriaguez, pero prueba de alcoholemia reveló otra verdad

Temblor en Colombia

¡ATENCIÓN! Fuerte temblor se sintió en Colombia hoy 24 de septiembre de 2025

Metro de Bogotá

¿Hace parte de los comercios afectados por las obras del Metro? Pilas a este millonario alivio que entregarán

Otras Noticias

Reino Unido

Adolescente generó pánico en el Reino Unido al irrumpir en su salón con un machete y amenazar a sus compañeros

Estudiantes que quedaron en medio del ataque buscaron refugio en pasillos y salas adyacentes.

Subsidios

Fecha límite para hacer cambios en importante subsidio a jóvenes: esto debe saber

Las autoridades hicieron un llamado para todos los beneficiarios que integran este programa.

Liga BetPlay

Grave denuncia en el FPC por apuestas: "Ante América de Cali el partido iba a ir 2-0 al primer tiempo"

EPS

Clínica Shaio dejará sin atención a miles de pacientes de la Nueva EPS: estas son las razones

Artistas

Reconocido e importante actor de Spider-Man sufrió un accidente en pleno rodaje y fue trasladado a un hospital