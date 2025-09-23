CANAL RCN
Economía

Dian incauta 146 toneladas de arroz de contrabando: Ipiales concentra el 76% de los casos

Según el reporte de la Dian, el ingreso de esta mercancía se encontraba valorada en más de 700 millones de pesos.

Foto: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
11:48 a. m.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, reportó la aprehensión de 146 toneladas de arroz ilegal entre 2024 y lo corrido de 2025. Las acciones, desarrolladas en coordinación con otras entidades del Estado, permitieron frenar el ingreso de mercancía valorada en más de 700 millones de pesos.

Según el reporte de la Dian, durante 2024 ejecutó 26 operativos que resultaron en la incautación de 73 toneladas de arroz, avaluadas en $321.246.636. En lo corrido de 2025, se han realizado 32 acciones adicionales, con el mismo volumen aprehendido pero con un valor superior: $379.649.861.

El municipio de Ipiales, en Nariño, concentra el 76% de las aprehensiones, con 42 casos que representan $531.357.172 del total incautado, una fronteriza que se ha convertido en un punto crítico para el ingreso ilegal de productos agrícolas, tal y como lo indica la entidad.

Dian refuerza controles anticontrabando en rutas clave del sur de Colombia

A partir de marzo de este año, la Dian indicó el refuerzo de su estrategia anticontrabando con el apoyo de la Policía Fiscal y Aduanera, el Ejército Nacional y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Según César Augusto Martínez Ariza, director de Gestión de Fiscalización de la entidad, esta ofensiva se estructura en tres ejes principales: el control intensificado e interinstitucional, el control permanente y la estrategia regional anticontrabando.

Por otro lado, en el marco del control permanente, instalaron puestos de vigilancia adicionales en el peaje El Placer, sobre la Vía Panamericana en Yacuanquer, así como en otras rutas del sur que conectan con el centro del país.

Cercos viales y control móvil de la Dian

Como parte de su ofensiva contra el contrabando, la Dian desplegó cercos regionales en cuatro corredores viales estratégicos: Buenaventura-Bogotá, Regional Oriental, Regional Caribe y Centro-Suroccidente. A esta medida se suman cuatro Puntos Móviles de Control Aduanero, distribuidos en dos rutas clave que conectan el sur con el centro del país: Ipiales-Cali-Pereira-Bogotá y Puerto Asís-Neiva-Ibagué-Bogotá. Estas acciones buscan cerrar el paso al ingreso ilegal de productos agrícolas y fortalecer la vigilancia en zonas de alto tránsito comercial.

Con esta articulación interinstitucional y el refuerzo de controles en puntos neurálgicos, la Dian hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar activamente en la lucha contra el contrabando, denunciando prácticas ilícitas que impactan negativamente la economía colombiana y amenazan la competitividad del sector agrícola.

