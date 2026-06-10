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Aprobado proyecto para fomentar la donación de órganos: solo 7 de cada millón de personas acceden

De acuerdo con los congresistas tras el proyecto, que pasa a sanción presidencial, 4.000 personas en Colombia necesitan un trasplante.

Foto: Diseñado por Magnific
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Noticias RCN

junio 10 de 2026
05:27 p. m.
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El proyecto para fomentar la donación de órganos en Colombia fue aprobado en el Congreso de la República este miércoles, 10 de junio, y pasará a sanción presidencial.

Los congresistas tras el proyecto insisten en que su aprobación era, cuando menos, fundamental, en un momento en el que solo 7.4 personas de cada millón son donantes en Colombia y al menos 4.000 personas necesitan un trasplante.

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De acuerdo con la senadora y excandidata presidencial Paloma Valencia, “es un proyecto muy importante que lo que busca es que, realmente, tengamos un sistema que permita que los más de 4.000 colombianos que hoy están esperando un órgano, puedan recibirlo. Aquí se crean todas las instancias, toda la reglamentación y toda la institucionalidad necesaria para que la donación avance y los colombianos empecemos a donar”.

Proyecto regula el régimen de trasplante y donación en el país:

Los congresistas ponentes del proyecto insisten en su mensaje: donar es salvar vidas, pero también mejorar las condiciones de las personas que necesitan un trasplante y calmar la angustia de sus familias.

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Es así que el proyecto regula el régimen de trasplante y donación de órganos. En palabras del representante a la Cámara Alejandro García, si bien en Colombia se presume que todo ciudadano es donante, hay que trabajar en la cultura de donación de órganos en las familias e instancias médicas. Cuando empezaron a trabajar en el proyecto, 3.000 personas se encontraban en lista de espera. Ahora, son más de 4.000:

“En muchas ocasiones, cuando es el momento de proceder a la donación, las familias con criterios sentimentales, aunque respetables, impiden que así sea, pero hoy necesitamos ampliar las posibilidades de la donación y el trasplante de órganos, aumentar el número de donantes que es bastante bajo en el país y abrir nuevas posibilidades de vida y expectativa a las personas que están esperando”, concluyó.

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