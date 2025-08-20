Avanza en el Congreso la regulación del cannabis de uso adulto: aprobado en primer debate

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate, con 19 votos a favor, el proyecto de acto legislativo que busca regular el uso adulto del cannabis en Colombia.

La iniciativa, que ha sido presentada en varias ocasiones sin éxito, logró superar esta primera prueba pese a los intentos de archivo impulsados por varios representantes.

El representante liberal Carlos Ardila, ponente del proyecto, explicó que la propuesta no pretende “legalizar el consumo” en términos generales, sino ofrecer una estrategia para enfrentar el narcotráfico mediante la regulación estatal del mercado.

El documento establece una modificación al artículo 49 de la Constitución, reconociendo el derecho de los adultos a portar y consumir cannabis y sus derivados con fines recreativos, siempre que se cuente con autorización legal.

Además, abre la posibilidad de que el Estado regule toda la cadena productiva, desde el cultivo hasta la comercialización, mediante licencias y permisos.

Entre los puntos más relevantes de la propuesta se destacan:

Consumo regulado para mayores de edad: se permitirá el porte y uso personal de cannabis bajo parámetros legales. Cadena productiva legal: producción, distribución y venta solo con licencias otorgadas por la autoridad competente. Prohibición de publicidad comercial: únicamente se permitirán campañas de información y prevención dirigidas a adultos. Zonas restringidas: se prohíbe el consumo en colegios, parques, escenarios deportivos y espacios destinados a la infancia. Protección de menores y grupos vulnerables: prioridad en políticas de control y prevención para niños, adolescentes, gestantes y lactantes. Enfoque en salud pública: programas de prevención, atención, rehabilitación y reducción de daños asociados al consumo. Consentimiento informado en intervenciones médicas o preventivas. Tributación territorial: los impuestos generados deberán destinarse exclusivamente a salud y educación.

El representante Juan Carlos Losada, uno de los principales defensores de la propuesta, celebró la aprobación en su cuenta de X.

“Hoy iniciamos de nuevo un camino lleno de retos para empezar a escribir una nueva historia en la lucha contra las drogas. (...) #EsHoraDeRegular para dar ese primer paso que permita cambiar la prohibición por un enfoque de salud pública y prevención”, indicó.

Losada recalcó que el objetivo es que sea el Estado, y no las mafias, quien controle y regule el mercado del cannabis, dejando atrás décadas de políticas prohibicionistas que, según sus palabras, solo han fortalecido al narcotráfico.