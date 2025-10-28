Perrita de catorce años es rescatada tras ser golpeada por su tenedor en un conjunto de Bogotá

Un nuevo caso de presunto maltrato animal se ha tomado las redes sociales por la atrocidad de las imágenes en las que se observa a un sujeto golpeando a una canina, en un conjunto residencial en Bogotá.

Ante la indignación de miles de internautas, quienes rápidamente replicaron los videos captados por las cámaras de seguridad del recinto, las autoridades llevaron a cabo la aprehensión de la mascota.

Perrita es golpeada en conjunto de Bogotá

El nuevo caso se presentó, según usuarios que manifestaron ser vecinos del sujeto, en un conjunto residencial en el norte de la capital. En las imágenes se logra observar al hombre, quien hala a Samantha, una canina de 14 años, de la correa que lleva puesta al levantarla fuertemente del cuello y arrastrarla de manera contundente.

Así mismo, se observa como el presunto maltratador golpea, en reiteradas ocasiones, al animal al propinarle diferentes patadas. Según Antonio Llamas, director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, el hombre habría actuado de tal manera al percatarse de que la perrita se habría orinado en el pasillo del edificio.

La indignación, por parte de la comunidad, ha generado gran revuelo en internet por lo que proteccionistas han hecho un llamado a la ciudadanía para realizar un plantón, frente al conjunto residencial en donde se habrían presentado los hechos, para exigir justicia ante este caso de presunto maltrato animal.

Rescatan a perrita golpeada en conjunto de Bogotá

En las horas más recientes, el director del IDPYBA confirmó que se llevó a cabo la aprehensión de Samanta, quien fue rescatada gracias a una coordinación entre la Alcaldía de Bogotá, la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación.

Actualmente la canina se encuentra en custodia del Instituto por lo que se realizarán las respectivas evaluaciones médicas con el objetivo de conocer su estado de salud. Así mismo, las autoridades manifestaron que el tenedor será judicializado por el presunto delito de maltrato animal.