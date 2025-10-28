Video captó el momento exacto en el que un hombre asesinó con un cuchillo a un perrito en Barranquilla

En las últimas horas se conoció un aberrante caso de maltrato animal en Barranquilla. Cámaras de seguridad grabaron el momento exacto en el que un hombre asesinó a un perrito.

De acuerdo con lo que revelaron las imágenes sería una persona en aparente situación de calle agredió a un perro, le causó graves heridas con un arma blanca y después lo golpeó contra el piso.

Tras el brutal ataque, lamentablemente, el perrito murió.

Detalles del cruel asesinato de un perrito en Barranquilla

Este delicado caso de maltrato animal que sacudió el suroriente de Barranquilla. hay indignación por este hecho ocurrió las 2:00 de la madrugada en el parqueadero de una zona residencial.

El video muestra al hombre cuando se acercó al perrito y con un cuchillo lo apuñaló a la altura del cuello, causándole una herida profunda a la que no resistió.

Una vez lo atacó lo lanzó varias veces contra el piso, donde quedó agonizando.

Varias personas que pasaban por el lugar trasladaron al perro hacia un centro veterinario donde murió.

RELACIONADO Perrita de catorce años es rescatada tras ser golpeada por su tenedor en un conjunto de Bogotá

Buscan al asesino de un perrito en un parqueadero de Barranquilla

Las imágenes que registraron el atroz hecho son clave para dar con el paradero del agresor que podría enfrentarse a una pena de cárcel a través de la Ley Ángel contra el maltrato animal.

Las autoridades tratan de ubicar al hombre de piel trigueña, estatura media y contextura delgada que solo vestía una pantaloneta en el momento que atacó al animal.

“Rechazamos tajantemente este acto cruel en el barrio Las Nieves, en frente de la empresa Colechera”, indicó la animalista Coni Arrieta.