CANAL RCN
Colombia

Apuestas en tecnología para mejorar la seguridad: una constante en varios sectores

Las actualizaciones de dispositivos de tecnología son indispensables para cumplir objetivos como garantizar la seguridad.

Noticias RCN

octubre 14 de 2025
02:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En los últimos años la tecnología ha venido avanzando con impresionante fuerza y rapidez para seguir al servicio de la humanidad y sus distintas necesidades. Una de ellas, incluso de las más importantes, es la seguridad.

VIDEO | Policía se infiltró y grabó cómo operaba la peligrosa banda de 'Lulo', un menor de 17 años en Girardot
RELACIONADO

VIDEO | Policía se infiltró y grabó cómo operaba la peligrosa banda de 'Lulo', un menor de 17 años en Girardot

Y es que las innovaciones marcan un diferencial en elementos de uso diario como la radiocomunicación, un esencial a la hora de comunicarse estratégicamente. Estas herramientas son imprescindibles en escenarios como Bogotá, donde el objetivo es garantizar la seguridad y bienestar de la comunidad.

Aunque las autoridades siguen trabajando para cumplir con este objetivo, hay otro sector con un importante protagonismo: personas de seguridad privada presentes en colegios, hoteles, centros comerciales, empresas y otros.

Cayeron 'Los Nike', no vendían tenis, pero sí marihuana, bazuco y cocaína en Soacha
RELACIONADO

Cayeron 'Los Nike', no vendían tenis, pero sí marihuana, bazuco y cocaína en Soacha

Por ello es vital seguir actualizando los equipos con los que cuentan estas personas, por ejemplo, los radios.

“Los radios digitales se han convertido en una herramienta esencial para garantizar coordinación y respuesta oportuna. No obstante, es indispensable actualizar constantemente estos equipos para que no queden obsoletos frente a las nuevas exigencias del sector. Un caso representativo es el DTR620 de Motorola Solutions, el cual durante años fue uno de los modelos más vendidos y con mayor acogida en la región. Sin embargo, este dispositivo ya no cumple con la regulación vigente, lo que ha impulsado su evolución hacia el DTR720, un equipo que ofrece mejoras en eficiencia, cobertura y usabilidad, fortaleciendo aún más la labor de los guardas en terreno”, señaló Julián Medina, experto en seguridad privada de Motorola Solutions.

VIDEO | Joven pensó que podía robarse millonaria mercancía de licor, pero fue capturado en Bogotá
RELACIONADO

VIDEO | Joven pensó que podía robarse millonaria mercancía de licor, pero fue capturado en Bogotá

Así, el papel del personal de seguridad privada evoluciona constantemente a una conectividad y respaldo. Una de las ventajas de esta tecnología es la capacidad de operar sin depender de la señal celular, lo que garantiza conexión constante incluso en zonas apartadas o con baja cobertura.

“Esta capacidad mantiene a los guardas de seguridad permanentemente interconectados, lo que agiliza la coordinación y refuerza la capacidad de respuesta frente a incidentes”, agregó Medina.

De la mano de la tecnología los sectores siguen evolucionando constantemente según las necesidades de la comunidad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ministerio de la Igualdad

Icfes confirma que Juliana Guerrero no presentó exámenes Saber Pro ni TyT

Inseguridad en Bogotá

Revelan presunto plan para atentar contra el contralor general, Paloma Valencia y Catherine Juvinao

Ministerio del Trabajo

La Fundación Acción Interna y el Ministerio del Trabajo lanzan el Sello “Segundas Oportunidades”

Otras Noticias

Karol G

Victoria’s Secret 2025: hora, lugar y cómo ver la transmisión del show

Por primera vez, tres colombianas harán parte del desfile de Victoria’s Secret. Le contamos todos los detalles del evento.

Resultados lotería

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 14 de octubre de 2025

Conoce los resultados de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila de hoy, martes 14 de octubre de 2025, y verifica si eres uno de los afortunados ganadores.

Selección Colombia

¡Se salvó Canadá! Luis Díaz protagonizó una jugadota que terminó a centímetros del gol

Cuidado personal

¿Por qué se recomienda hervir las hojas de laurel?: estos son sus beneficios

Estados Unidos

Trump condecora a Charlie Kirk como “mártir de la libertad” tras su asesinato en Utah