Apuestas en tecnología para mejorar la seguridad: una constante en varios sectores

En los últimos años la tecnología ha venido avanzando con impresionante fuerza y rapidez para seguir al servicio de la humanidad y sus distintas necesidades. Una de ellas, incluso de las más importantes, es la seguridad.

Y es que las innovaciones marcan un diferencial en elementos de uso diario como la radiocomunicación, un esencial a la hora de comunicarse estratégicamente. Estas herramientas son imprescindibles en escenarios como Bogotá, donde el objetivo es garantizar la seguridad y bienestar de la comunidad.

Aunque las autoridades siguen trabajando para cumplir con este objetivo, hay otro sector con un importante protagonismo: personas de seguridad privada presentes en colegios, hoteles, centros comerciales, empresas y otros.

Por ello es vital seguir actualizando los equipos con los que cuentan estas personas, por ejemplo, los radios.

“Los radios digitales se han convertido en una herramienta esencial para garantizar coordinación y respuesta oportuna. No obstante, es indispensable actualizar constantemente estos equipos para que no queden obsoletos frente a las nuevas exigencias del sector. Un caso representativo es el DTR620 de Motorola Solutions, el cual durante años fue uno de los modelos más vendidos y con mayor acogida en la región. Sin embargo, este dispositivo ya no cumple con la regulación vigente, lo que ha impulsado su evolución hacia el DTR720, un equipo que ofrece mejoras en eficiencia, cobertura y usabilidad, fortaleciendo aún más la labor de los guardas en terreno”, señaló Julián Medina, experto en seguridad privada de Motorola Solutions.

Así, el papel del personal de seguridad privada evoluciona constantemente a una conectividad y respaldo. Una de las ventajas de esta tecnología es la capacidad de operar sin depender de la señal celular, lo que garantiza conexión constante incluso en zonas apartadas o con baja cobertura.

“Esta capacidad mantiene a los guardas de seguridad permanentemente interconectados, lo que agiliza la coordinación y refuerza la capacidad de respuesta frente a incidentes”, agregó Medina.

De la mano de la tecnología los sectores siguen evolucionando constantemente según las necesidades de la comunidad.