VIDEO | Policía se infiltró y grabó cómo operaba la peligrosa banda de 'Lulo', un menor de 17 años en Girardot

El cabecilla de la estructura criminal era un adolescente de 17 años conocido como alias Lulo. Las imágenes muestran cómo vendían los estupefacientes.

octubre 09 de 2025
07:02 a. m.
En Colombia hay un proyecto de ley que está buscando modificar el actual sistema de responsabilidad penal para los menores, después del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, perpetrado por un adolescente de 14 años.

El joven que accionó el arma en contra el precandidato presidencial va a cumplir una sanción de siete años en un centro del ICBF, sin embargo, hay quienes dicen que cuando se cometan estos delitos graves los menores tienen que pagar cárcel.

En las últimas horas, en Girardot, Cundinamarca, se conoció la aprehensión de varios adolescentes que integraban una banda que no solamente se dedicaba a robar, sino también a vender drogas.

El caso enciende las alarmas porque, al parecer, hay una instrumentalización grande de menores de edad en ese municipio. El cabecilla, alias Lulo, tiene 17 años, un prontuario delictivo, incluso por homicidio.

Menor de 17 años lideraba peligrosa banda en Girardot

El trabajo de un agente encubierto de la Sijín de Cundinamarca logró identificar una banda delincuencial integrada por menores de edad en el municipio de Girardot.

En una vivienda se reunían para repartir las ganancias de la venta de droga y en el mismo lugar citaban a sus clientes.

El cabecilla, identificado como alias Lulo es un menor de 17 años que tenía toda una operación criminal en colegios y generaba terror en los barrios con armas de fuego.

Menores atentaron contra enemigo dentro de un hospital en Girardot

Un video muestra cómo dentro de un hospital arremetieron contra uno de sus enemigos disparándole con un arma de fuego mientras se recuperaba de otro ataque.

El coronel Miguel Díaz, comandante (e) de la Policía de Cundinamarca, confirmó que “el cabecilla, alias Lulo, de 17 años, ya contaba con antecedentes por homicidio por ilegal de armas de fuego”.

La preocupación crece al conocerse que van 52 menores de edad aprendidos este año en Girardot, un municipio que según las autoridades tiene serios problemas delictivos con adolescentes.

Buscan a otros menores miembros de la peligrosa banda

Tras las audiencias, un juez ordenó a dos de los aprehendidos medida preventiva intramural en centro de menores. Los otros dos continúan vinculados a la investigación.

La investigación continúa porque hay otros cinco menores dentro de la organización delictiva.

