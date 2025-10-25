CANAL RCN
Colombia

Hombre apuñaló brutalmente a 'Copito' por intentar defender a su cuidador en Acacías

El agresor fue capturado en flagrancia y el caso quedó en manos de la Fiscalía.

Perro apuñalado en Acacías
Foto: Redes sociales

Noticias RCN

octubre 25 de 2025
08:10 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el barrio Cooperativo, en el municipio de Acacías, Meta, asesinaron a 'Copito', un perro comunitario que fue apuñalado en plena calle el viernes 24 de octubre.

VIDEO | Hombre juró matar a un perro con un palo en Bogotá y advirtió a quien lo defendiera
RELACIONADO

VIDEO | Hombre juró matar a un perro con un palo en Bogotá y advirtió a quien lo defendiera

El animal perdió la vida cuando intentaba proteger a un ciudadano involucrado en una riña, presuntamente su cuidador.

Hombre apuñaló a un perro en Acacías por ladrar

De acuerdo con la denuncia, el hecho se registró en vía pública cuando un sujeto atacó con un arma blanca a otro hombre.

En medio de la confrontación, el perro intervino al percibir la agresión y comenzó a ladrar intentando defender a su cuidador. Sin embargo, el atacante reaccionó violentamente y le propinó una puñalada en el cuello, causándole la muerte de manera inmediata.

Las personas en el lugar intentaron auxiliar al canino, pero las heridas fueron tan graves que no hubo posibilidad de salvarlo.

Minutos después, las autoridades acudieron al lugar, capturaron en flagrancia al presunto agresor y lo pusieron a disposición de la Fiscalía, donde ya se presentó una denuncia formal por el hecho.

Mientras tanto, el cuerpo de ‘Copito’ fue sometido a una necropsia para ser incluida dentro de las pruebas del proceso judicial.

Personas salieron en defensa del perro que fue apuñalado en Acacías

La organización Alegato Juristas asumió la representación del caso y anunció que acompañará el proceso legal para garantizar justicia en nombre de las víctimas.

VIDEO | Capturan a hombre armado justo cuando intentaba cometer un homicidio en plena vía de Bogotá
RELACIONADO

VIDEO | Capturan a hombre armado justo cuando intentaba cometer un homicidio en plena vía de Bogotá

Por su parte, la senadora animalista Andrea Padilla también se pronunció a través de sus redes sociales condenando el ataque:

Otro caso más, otro animal muerto por la acción violenta de un hombre, otro delincuente que esperamos pague con el rigor de la Ley Ángel.

Por su parte, el concejal de Acacías, Wilson Ortiz, expresó su rechazo y aseguró que la comunidad no permitirá que este caso quede en el olvido.

Hoy Acacías está indignada. Un ser indefenso, ‘Copito’, fue cruelmente apuñalado solo por ladrar. Desde mi labor como concejal, no me quedaré callado ante este acto de barbarie. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que se haga justicia, porque quien maltrata a un animal también es capaz de dañar la vida misma.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Miguel Uribe

Revelan la identidad del octavo implicado en el magnicidio de Miguel Uribe: ¿Qué rol habría tenido?

Animales

Bogotanos tiene plazo hasta el 29 de octubre para inscribir a sus mascotas en programa de esterilización gratuito

Cancillería

“No contribuye a la normalización de las relaciones”: Cancillería sobre inclusión de Petro y su círculo en la lista Clinton

Otras Noticias

Selección Colombia Femenina

🔴EN VIVO🔴 Selección Colombia 0 vs. Corea del Sur 0, en el Mundial Femenino Sub-17: vea el partido EN DIRECTO

Conéctese EN VIVO y EN DIRECTO con todas las emociones de este nuevo partido de la Selección Colombia en el Mundial Sub-17 de Marruecos.

Estados Unidos

Informe revela que población latina es el segundo grupo racial más grande de los Estados Unidos

2024 fue un año en el que la población latina en los Estados Unidos alcanzó cifras récord.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 24 de octubre de 2025

Gustavo Petro

Vidente hizo contundente predicción sobre Gustavo Petro en medio de la tensión con Estados Unidos

Alimentos

Dormir mejor empieza en la mesa: estos son los alimentos que ayudan a conciliar el sueño