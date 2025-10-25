Hombre apuñaló brutalmente a 'Copito' por intentar defender a su cuidador en Acacías

En el barrio Cooperativo, en el municipio de Acacías, Meta, asesinaron a 'Copito', un perro comunitario que fue apuñalado en plena calle el viernes 24 de octubre.

El animal perdió la vida cuando intentaba proteger a un ciudadano involucrado en una riña, presuntamente su cuidador.

Hombre apuñaló a un perro en Acacías por ladrar

De acuerdo con la denuncia, el hecho se registró en vía pública cuando un sujeto atacó con un arma blanca a otro hombre.

En medio de la confrontación, el perro intervino al percibir la agresión y comenzó a ladrar intentando defender a su cuidador. Sin embargo, el atacante reaccionó violentamente y le propinó una puñalada en el cuello, causándole la muerte de manera inmediata.

Las personas en el lugar intentaron auxiliar al canino, pero las heridas fueron tan graves que no hubo posibilidad de salvarlo.

Minutos después, las autoridades acudieron al lugar, capturaron en flagrancia al presunto agresor y lo pusieron a disposición de la Fiscalía, donde ya se presentó una denuncia formal por el hecho.

Mientras tanto, el cuerpo de ‘Copito’ fue sometido a una necropsia para ser incluida dentro de las pruebas del proceso judicial.

Personas salieron en defensa del perro que fue apuñalado en Acacías

La organización Alegato Juristas asumió la representación del caso y anunció que acompañará el proceso legal para garantizar justicia en nombre de las víctimas.

Por su parte, la senadora animalista Andrea Padilla también se pronunció a través de sus redes sociales condenando el ataque:

Otro caso más, otro animal muerto por la acción violenta de un hombre, otro delincuente que esperamos pague con el rigor de la Ley Ángel.

Por su parte, el concejal de Acacías, Wilson Ortiz, expresó su rechazo y aseguró que la comunidad no permitirá que este caso quede en el olvido.