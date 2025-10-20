Aranceles de EE.UU. a Colombia podrían afectar a 5 millones de trabajadores y 8.000 millones en exportaciones

La posibilidad de que Estados Unidos imponga nuevos aranceles a Colombia encendió las alarmas en el sector empresarial y comercial del país. María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, habló en Noticias RCN sobre las consecuencias que esta medida podría tener para la economía colombiana.

Lacouture señala que más de 5 millones de empleos directos relacionados con las exportaciones a Estados Unidos podrían estar en riesgo. "Son más de 8.000 millones de dólares que exportamos y en este momento están en riesgo. Y no solamente las exportaciones, están en riesgo los empleos", afirma la ejecutiva.

Entre los sectores más vulnerables, Lacouture destaca el agrícola, que incluye a 543.000 familias relacionadas con el café, 1.300.000 con las flores y 220.000 con las frutas. Además, menciona la importancia de las manufacturas, textiles y confecciones en las exportaciones colombianas hacia el mercado estadounidense.

Un llamado a tomar medidas diplomáticas

La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana hace un llamado al gobierno del presidente Gustavo Petro para que reconsidere su postura frente a Estados Unidos. "Pongamos dentro de las acciones un canal diplomático, abramos los espacios, busquemos reducir esa confrontación porque al final son los colombianos los que van a ser afectados", exhorta Lacouture.

La ejecutiva señala que hasta ahora se había logrado mantener una separación entre los temas políticos y comerciales, pero las recientes declaraciones del presidente Petro en suelo estadounidense habrían tensado aún más las relaciones. "Tanta agua llega al cántaro que se revienta", advierte, utilizando un dicho popular para ilustrar la situación.

Sector privado colombiano activa diplomacia empresarial

Lacouture revela que ya han iniciado gestiones con el embajador de Colombia en Estados Unidos y el ministro del Interior para buscar una solución. Sin embargo, enfatiza que es el gobierno quien tiene la responsabilidad principal de reabrir los canales diplomáticos.

Mientras tanto, el sector privado continúa trabajando en la diplomacia empresarial, buscando mantener los canales abiertos entre ambos países. No obstante, Lacouture insiste en que sin un compromiso firme del gobierno de Petro, será difícil avanzar en este proceso.

La situación actual pone de manifiesto la delicada relación entre la política exterior y el comercio internacional, con miles de familias colombianas en el medio, dependiendo de que se encuentre una solución favorable para ambas naciones.