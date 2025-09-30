CANAL RCN
Colombia Video

Video | Emergencia en Ibagué por tormenta eléctrica dejó árboles caídos e inundaciones

El Cuerpo de Bomberos de Ibagué atendió más de 25 llamadas tras las fuertes lluvias de esta madrugada.

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
06:41 p. m.
Una tormenta eléctrica, acompañada de intensas lluvias y ráfagas de viento, azotó a Ibagué en la madrugada de este martes.

Según reportes preliminares, el fenómeno climático provocó la caída de árboles y postes de energía, daños en viviendas y la caída de un árbol que fue levantado por el viento y colapsó sobre una casa.

La empresa de energía se encuentra en el lugar realizando labores de reparación, mientras que los bomberos continúan trabajando en distintos puntos de la ciudad, talando árboles y despejando vías afectadas.

Bomberos de Ibagué atendieron la emergencia por las lluvias

De acuerdo con el reporte del Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué, se recibieron más de 25 llamadas de emergencia durante la noche, lo que da cuenta de la magnitud del evento climático que mantuvo en alerta a las autoridades locales.

“En este momento reportamos la atención de treinta emergencias, 28 de ellas relacionadas con caídas de árboles y de ramas, y dos relacionadas con inundaciones”, indicó a Noticias RCN Jaen Pineda, director de Bomberos de Ibagué.

Las zonas de Ibagué afectadas por la tormenta eléctrica

Las fuertes ráfagas de viento y descargas eléctricas causaron estragos en diversos puntos de Ibagué. Sectores como la avenida Mirolindo, Guabinal, Ambalá, la calle 60 con carrera Primera, la entrada al Refugio, la carrera Quinta cerca del Sena, Ciudadela Simón Bolívar, Villa Café, Limonar y la calle 38 con Ferrocarril reportaron afectaciones significativas.

En varias de estas zonas se presentaron taponamientos viales debido a la caída de árboles y el desprendimiento de estructuras metálicas, lo que obligó a la intervención de los organismos de emergencia para restablecer la movilidad y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

