Colombiano continúa desaparecido en México: su familia pide apoyo a Cancillería

La desaparición de un joven colombiano en México ha generado gran preocupación y movilización de autoridades en ambos países. Jefferson Alexander Huerta, oriundo del departamento del Tolima, fue visto por última vez el 2 de julio en Celaya, estado de Guanajuato.

Según informes preliminares, Huerta fue liberado alrededor de las 4 de la mañana en circunstancias poco habituales. "Aproximadamente a las 4 de la mañana lo sueltan, una hora no específica para soltar un retenido en esa zona, o sea en México, y aproximadamente a una cuadra de la estación de barandilla lo retienen unos hombres encapuchados", relató una fuente cercana al caso.

La hipótesis de la desaparición de Jefferson Huerta en México

Las investigaciones que adelantan las autoridades mexicanas apuntan a que el joven colombiano habría sido secuestrado por un cártel que opera en la región de Guanajuato. Esta hipótesis se ve reforzada por el hecho de que los presuntos captores ya han enviado mensajes exigiendo una recompensa por su liberación.

La familia de Jefferson, desde Colombia, ha hecho un llamado urgente a las autoridades de ambos países. Específicamente, solicitan la intervención de la Cancillería colombiana y el apoyo de las autoridades mexicanas para lograr la pronta liberación del joven.

Familia del tolimense desaparecido pide ayuda a la Cancillería

"La esposa solicita a la Cancillería de Colombia y de México el apoyo de su pronta liberación", expresó un portavoz familiar, evidenciando la angustia que viven desde el 2 de julio, cuando perdieron contacto con Jefferson.

La situación ha puesto de manifiesto la preocupante actividad delictiva en ciertas regiones de México, especialmente en zonas donde operan cárteles y bandas organizadas. Las autoridades de ambos países están trabajando en conjunto para esclarecer los hechos y lograr el retorno seguro de Jefferson Alexander Huerta.

Mientras tanto, la familia y amigos del joven colombiano mantienen la esperanza de su pronto regreso, expresando su deseo de que "su liberación sea muy pronta y vuelva a casa sano y salvo".