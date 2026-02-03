Dos hombres fabricaban y comercializaban explosivos en una vivienda de Bogotá: ya fueron judicializados

En Bogotá fueron judicializados dos hombres que, presuntamente, fabricaban, almacenaban y comercializaban explosivos en una vivienda ubicada en el sur de la ciudad. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación:

“Estas personas fueron capturadas durante una diligencia de allanamiento y registro adelantada por integrantes de la Policía Nacional, el Gaula del Ejército Nacional y la Agencia Federal Estadounidense (DEA) en una vivienda ubicada en el sector de Charalá, en la localidad de Usme”.

Se trata de Harol Zuluaga Arroyabe, alias Plumilla, y Gerson Hernández Flórez que, en audiencia, aceptaron los cargos imputados por un fiscal de la seccional Bogotá por los delitos de:

“Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos”; lo que llevó a un juez de control de garantías a imponer la medida de aseguramiento en centro carcelario en su contra.

Explosivos podrían haber sido utilizados en época de elecciones:

Se cree que su impresionante arsenal, en el que fueron encontrados “897 cartuchos, un lanzagranadas, 100 iniciadores de cartuchos, un revólver, dos escopetas, cuerpos de granadas de 60 mm, cerca de un kilo de pólvora negra e insumos químicos para mezclas explosivas”, iba a ser utilizado para realizar atentados en época electoral.

Aunque el alcalde Carlos Fernando Galán descartó la presencia de integrantes del ELN en la ciudad, la fiscal advirtió en audiencia que Zuluaga y Hernández “eran empleados por grupos al margen de la ley para impulsar o lanzar cilindros y otros contenedores y elementos y, posteriormente, ser activados a distancia, causando muertes y la afectación a infraestructura” en diferentes zonas del país.

Entre los elementos hallados en la diligencia de allanamiento, las autoridades encontraron planos artesanales que pertenecerían a fuertes militares; de ahí que la fiscal señalara que:

“Se estaría llevando a cabo la fabricación de estos artefactos explosivos para atentar contra algún batallón, contra la población civil o contra funcionarios del Estado como se indica en el informe de inteligencia”.