"Hacia el corazón de la Tierra": el buque ARC Simón Bolívar se alista para su paso por el Canal de Panamá

El buque científico ARC Simón Bolívar se encuentra fondeado en aguas cercanas a la ciudad de Colón, Panamá, a la espera de iniciar su tránsito por el canal.

Desde el mástil, centro de señales de la embarcación, ondean las banderas internacionales que acompañan cada travesía, mientras la tripulación mantiene la rutina de preparación para el cruce.

La maniobra de fondeo

Antes de iniciar el recorrido, la nave debe asegurar su posición mediante el fondeo: lanzar el ancla al fondo marino para mantener el casco fijo.

Esta maniobra, que parece simple, exige cálculos precisos de viento, corriente y profundidad. El puente retroalimenta constantemente a la tripulación con datos sobre distancia, tipo de fondo y técnica de fondeo, garantizando la seguridad de la operación.

Expectativa por el tránsito

El paso por el canal está programado para este miércoles a las 2:45 de la tarde, en un recorrido que tomará entre ocho y diez horas. Durante la travesía, el buque avanzará a velocidades controladas de entre ocho y diez nudos, ajustándose a las zonas más angostas y restringidas de la vía interoceánica.

Orgullo colombiano en aguas internacionales

Será la quinta vez que el ARC Simón Bolívar, considerado un gigante científico y orgullo nacional, cruce el Canal de Panamá. La autorización de las autoridades panameñas marcará el inicio de una nueva etapa en su misión, que simboliza el aporte de Colombia a la investigación y la navegación internacional.